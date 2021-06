Captura de sardinha em Portugal pode triplicar para até 30 mil toneladas

Matosinhos, 18/ 05/ 2021 - Pesca da Sardinha. Lota de Matosinhos. Pescadores regressam da faina com cabazes de sardinha. (Pedro Granadeiro/Global Imagens) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A captura de sardinha em Portugal poderá aumentar para até 30.000 toneladas já este ano, anunciou esta sexta-feira o ministro do Mar, após o parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

"Estamos em condições de aumentar de 10.000 toneladas para perto das 30.000 toneladas em Portugal. As opções vão ainda ser acordadas com Espanha, uma vez que o manancial é comum", anunciou, em conferência de imprensa, Ricardo Serrão Santos.

As capturas de sardinha em Portugal e Espanha não devem ultrapassar as 40.434 toneladas este ano, recomendou hoje o Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

"Quando o rendimento máximo sustentável foi alcançado, as capturas em 2021 poderão ser de, no máximo, 40.434 toneladas", lê-se no parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês, ou CIEM em português).

Classificando a sardinha como um "recurso extremamente relevante para Portugal", o governante indicou que a avaliação científica revelou uma recuperação da biomassa reprodutora para 451.000 toneladas, acima das 344.000 toneladas de 2020 e das 120.000 toneladas de 2015.

No entanto, o titular da pasta do Mar ressalvou que, apesar das melhorias registadas, é importante manter a sustentabilidade do recurso, enaltecendo ainda o contributo do setor das pescas para os resultados hoje divulgados.

Para Ricardo Serrão Santos, as recomendações científicas mostram que "a estratégia adotada por Portugal e Espanha na gestão dos recursos saiu reforçada".

O diálogo com Espanha prossegue agora para definir as exatas possibilidades de pesca para os dois países.

De acordo com a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, a negociação será entre as 27.000 e as 30.000 toneladas, uma vez que Portugal é responsável por 66,6% da quota de pesca da sardinha, enquanto Espanha fica com os restantes 33,3%.

"Este limite corresponde a mais do dobro do que tínhamos no ano passado. Para o setor, pescadores, indústria, Governo e cientistas é uma excelente notícia", afirmou.

Teresa Coelho lembrou ainda que só foi possível alcançar esta evolução devido ao esforço do setor e ao incremento da investigação, decidido pelo executivo em 2016.

Presente na mesma sessão, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, considerou que este é o fim de um "processo complicado que durou vários anos".

O responsável do IPMA sublinhou ainda que a "viabilidade do sistema" não deve ser esquecida e que a gestão do recurso continuará a ser "competente e baseada na ciência".

A pesca da sardinha reabriu em 17 de maio, após quase sete meses de interdição, com um limite de 10.000 toneladas até julho.

A revisão hoje apresentada pelo ICES surge em resposta a um pedido, realizado em fevereiro, pelos governos de Portugal e Espanha.