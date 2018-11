Carbono zero em Matosinhos é projeto candidato a prémio europeu

A autarquia de Matosinhos está apostada na descarbonização do município e tem em curso um projeto, com o CEiiA, que testa, no terreno, uma série de soluções tecnológicas, designadamente na área da iluminação pública e da mobilidade. O projeto é candidato aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial.

“O objetivo do Living Lab de Matosinhos é reduzir as emissões de carbono e a intensidade carbónica das atividades que se desenvolvem na cidade, diminuindo o consumo de energia e promovendo a mobilidade urbana sustentável”, explica Catarina Selada, a responsável do projeto no CEiiA, referência internacional nesta área e um dos dez maiores investidores em I&D em Portugal.

O projeto, que implica um investimento de um milhão de euros, tem um prazo de implementação de 24 meses e está pouco mais ou menos a meio. A Efacec, o Metro do Porto, a STCP, o Porto de Leixões e a Universidade do Porto são alguns dos 18 parceiros envolvidos, sendo que há já várias soluções implementadas no terreno, como o sistema de iluminação pública inteligente, com sensores ambientais, desenvolvido pela Philips Lighting, que foi instalado na Avenida D. Afonso Henriques e na Rua Brito Capelo, e que a presidente da câmara admite alargar a outras zonas do concelho. O objetivo é mesmo esse: replicar as soluções “à medida das condições financeiras” do município. “Vamos fazer orçamentos”, diz Luísa Salgueiro. Para breve está a instalação, no Parque 25 de Abril e no Terminal de Cruzeiros, em Leixões, de uma solução de iluminação pública autossustentável, através de um sistema híbrido, que combina energia solar com eólica.

Para breve está também o arranque do sistema de bike-sharing e de bike-parking no concelho, estando já instalada uma primeira estação nas instalações do CEiiA. Vai haver duas outras no Terminal de Cruzeiros e junto à câmara municipal. Haverá, ainda, quiosques autónomos de apoio ao ciclista, com cacifos inteligentes para guardar as bicicletas, e um sistema de informação em tempo real nas paragens dos autocarros, solução que está já em funcionamento em cidades como Paris, Milão ou Bruxelas. E a Efacec está a desenvolver uma estação de carga rápida de veículos elétricos, com armazenamento, que vai ser instalada junto à Casa em Movimento, no centro de Matosinhos. Este é o terceiro protótipo da empresa, um edifício inteligente que permite a rotação do edifício, até 180 graus, e a rotação da cobertura fotovoltaica para seguir o sol.

Em dezembro entra em funcionamento o robô autónomo outdoor aspirador para limpeza urbana, 100% elétrico. Em testes, em ambiente controlado, está já o pavimento da Pavnext, que promove a segurança rodoviária ao mesmo tempo que gera energia. “É, provavelmente, a solução mais disruptiva do Living Lab de Matosinhos, que tem tido prémios em todo o mundo, mas que vai ser testado, pela primeira vez, em Matosinhos”, diz Catarina Selada. Será instalado numa passadeira da Rua Alfredo Cunha, por trás da autarquia.

E embora o projeto vá, ainda, a meio, há já forma de avaliar o seu impacto. Por exemplo, a iluminação pública inteligente já implementada permite uma poupança anual de oito toneladas de emissões de CO2 ao ano. O seu alargamento ao resto do município levaria a uma poupança anual de 800 toneladas. As funções de eficiência energética aplicadas, por exemplo, no edifício da Câmara Municipal de Matosinhos, permitem uma poupança anual de 90 toneladas de emissões. E há a previsão de que por cada 100 carros que passem pela passadeira da Pavnext irão gerar energia suficiente para carregar uma bicicleta elétrica.

Elemento diferenciador do Living Lab de Matosinhos é a capacidade de monitorização, em tempo real, das emissões de carbono e, consequentemente, dos impactos da atividade deste laboratório vivo na zona de intervenção e na cidade como um todo, graças à parceria com a plataforma de gestão de mobilidade do CEiiA, o mobi.me. Plataforma esta que, além de gerir a rede de mobilidade elétrica em Portugal serve, também, de base a projetos de mobilidade inteligente europeus de referência, como o Sharing Cities (Milão, Lisboa e Londres).

Criados em 2005, pela Comissão Europeia, os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (EEPA) pretendem identificar e reconhecer atividades de sucesso que apoiem e estimulem a iniciativa empresarial e Portugal tem já sete destes galardões conquistados, com projetos como as estratégias de promoção internacional dos vinhos pelos ‘Douro Boys’ ou do calçado com a campanha ‘Portuguese Shoes – A indústria mais sexy da Europa’, entre outros. E terça-feira, dia 20, em Graz, na Áustria, Matosinhos tentará trazer mais um de entre os 19 candidatos à fase final. Portugal submeteu 82 projetos este ano dos 503 que a Comissão Europeia recebeu de 32 países distintos.

O Living Lab Carbono-Zero de Matosinhos está nomeado na categoria de ‘Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à eficiência dos recursos’. Em concurso, na mesma categoria, está o HAS Food Exprience, da Holanda, da responsabilidade da Universidade de Ciências Aplicadas HAS e que funciona como plataforma de lançamento para projetos inovadores no segmento alimentar, e o Green Bicycle, um sistema de partilha de bike-sharing para pequenas cidades na Eslováquia. Luísa Salgueiro e Catarina Selada estão “muito satisfeitas e confiantes”. “A projeção internacional melhora a atratividade da cidade e potencia a internacionalização destas soluções”, diz a responsável do CEiiA.