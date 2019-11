Carga movimentada nos portos cai 7,2% até setembro

A carga movimentada nos portos de Portugal continental diminuiu 7,2% até setembro, para 65,6 milhões de toneladas, face a idêntico período de 2018, revelou Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

O Porto de Sines foi um dos principais responsáveis pela queda verificada nos portos nos primeiros nove meses deste ano, o que se deveu, nomeadamente, à greve dos trabalhadores portuários do Terminal XXI, que decorreu entre maio e agosto deste ano, refere o relatório da atividade de setembro de 2019, hoje divulgado.

As paragens programadas da central termoelétrica e da refinaria de Sines também concorreram para a queda observada, salienta o documento.

Até setembro há a assinalar uma queda em quase 6,4 milhões de toneladas no movimento de carga contentorizada, carvão e petróleo bruto, que representam 82,4% do total de cargas ‘perdidas’, salienta o relatório.

O Porto de Sines, por sua vez, denotou um comportamento positivo em termos de produtos petrolíferos (um acréscimo de 1,2 milhões de toneladas) e de outros granéis líquidos (mais 255,9 mil toneladas), na comparação com idêntico período de 2018.

Os portos de Viana do Castelo e Leixões, que regista em setembro a sua melhor marca de sempre, são os únicos a apresentar aumentos no período em análise, de 19,1% e 1,9%, respetivamente, para volumes globais de 307,8 mil toneladas e de 14,8 milhões de toneladas, pela mesma ordem.

Já os portos de Lisboa, Figueira da Foz e Setúbal apresentaram quedas de 3,6%, 8,7% e 2,2%, respetivamente.

O Porto de Sines mantém a liderança no movimento global portuário, embora com os recuos registados nos últimos meses, e com uma quota de 47,9% (um queda de 6,5 pontos percentuais face à sua quota máxima observada em 2016), seguido de Leixões (22,5%), Lisboa (13,1%), Setúbal (7,4%) e Aveiro (6,2%).

Até setembro, o movimento de contentores teve uma queda global de 7,7% no volume de TEU (medida-padrão utilizada para calcular o volume de um contentor marítimo normal), apresentando um movimento total de 2,08 milhões de TEU.

Este comportamento “é explicado pelo desempenho negativo de Sines e Setúbal (menos 17,2% e menos 3,2%, respetivamente) e positivo de Leixões, Lisboa e Figueira da Foz (mais 8,2%, mais 4,6% e mais 5,5%, respetivamente)”, refere o relatório.

Sobre o movimento de navios nos nove primeiros meses deste ano, no relatório constata-se uma queda de 0,5% no número de escalas (8.025), bem como uma redução no volume de arqueação bruta de 0,9%, para cerca de 151,8 milhões, sendo que Viana do Castelo e Lisboa foram os únicos que apresentaram um aumento no número de escalas, de 10,8% e 5,7%, respetivamente.

O desempenho negativo global a que se assistiu no período em análise deste ano resultou da conjugação de quebras verificadas nos volumes de carga embarcada e desembarcada, 10,3% e 5,2%, respetivamente, em relação a idêntico período do ano passado.

Em relação às operações de desembarque, destacam-se sobretudo os aumentos dos produtos petrolíferos no Porto de Sines, com um acréscimo de 2,3 milhões de toneladas.

Os portos de Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Faro são aqueles que apresentam um perfil “exportador”.