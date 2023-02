Carlos Brito: "Há uma cultura instalada que conduz a uma falta crónica de planeamento e gestão"

Carlos Brito, presidente da Associação Portuguesa de Management © Igor Martins/Global Imagens

O pioneirismo na introdução do marketing em Portugal deu-lhe o passe de acesso à esfera pública nacional, e não apenas ao meio académico. Carlos Brito tem o nome associado a vários setores da atividade empresarial e acaba de ser eleito presidente da Associação Portuguesa de Management (APM), após um mandato como vice-presidente. Trata-se de uma organização a celebrar 46 anos, sempre a pugnar pela formação dos gestores, na expectativa de elevar o desempenho das empresas e do próprio país.



Estudos recentes apontavam os portugueses entre os piores gestores da Europa. Isso motiva-o para liderar a Associação Portuguesa de Management?

É verdade que a qualidade da gestão em Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer. Tenho procurado contribuir para a sua melhoria de várias formas. Desde logo enquanto professor da Faculdade de Economia do Porto bem como da Porto Business School. Mas também estando no terreno, procurando aí desenvolver e implementar práticas de gestão mais sofisticadas.



E na Associação de Management como vai ser?

Este trabalho faz-se diretamente nas empresas, mas também através de associações como a APM cuja missão é tripla: potenciar o desenvolvimento profissional e social dos gestores, promover a divulgação e consciencialização das técnicas do management e fomentar o intercâmbio de experiências e aplicações realizadas no âmbito da gestão. Agora que fui eleito seu presidente irei dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado por quem me antecedeu, contribuindo para a adoção de práticas avançadas de gestão que, em última instância, permitam que as nossas empresas sejam mais competitivas e geradoras de riqueza.



Por onde tenciona "começar a mexer" para contrariar as conclusões dos tais estudos?

Essa é uma excelente questão pois remete para o posicionamento da própria associação. Por outras palavras, o que pode tornar a APM distinta, não sendo mais uma associação de gestores entre muitas outras que já existem no nosso país e fazendo o que outras já fazem? Aquilo que pretendemos é que a APM se assuma como um think tank de referência na área do management, contribuindo, em particular, para duas áreas críticas e de enorme importância não só para as empresas como também para a sociedade em geral: a sustentabilidade e a inovação.



Qual é o calcanhar de Aquiles da gestão em Portugal? Será a ausência de formação adequada à realidade do país?

Creio que as principais debilidades da gestão em Portugal encontram as suas raízes nalguma falha de formação dos gestores, mas também numa cultura instalada que conduz a uma falta crónica de planeamento e organização. Confia-se demasiado na capacidade inata que temos para desenrascar - sem prejuízo de concordar que nesse aspeto somos muito bons. O problema é que depois há a tendência para as coisas serem feitas "em cima do joelho" com todos os custos daí decorrentes em termos de perdas de eficiência.



Ocorre-lhe algum exemplo?

Veja-se o que se passa com a forma como a Jornada Mundial de Juventude está a ser organizada e planeada. Desde 2019 que se sabe que o nosso país irá acolher um evento de uma enorme magnitude. No entanto, a poucos meses da sua realização torna-se evidente que o trabalho de planeamento e organização até agora efetuado tem enormes falhas. E certamente que não é por falta de competência de quem tem estado envolvido. O que há é uma evidente descoordenação entre as entidades envolvidas (Igreja, Governo e Câmara Municipal de Lisboa), o que faz com que em cima da hora se estejam a tomar e a rever decisões que já deveriam ter sido concertadas há muito.



O que se poderia fazer para contrariar essa tendência?

Esta falta de capacidade de planeamento e organização transcende, do meu ponto de vista, o âmbito da competência técnica - é um problema endémico com raízes na nossa maneira de ser e estar na vida. Ora isto não se altera com mais formação técnica - altera-se com uma mudança de atitude.



Os gestores portugueses são as "vítimas" da inconciliação entre a academia e as empresas?

Reforçar a articulação entre a academia e as empresas é um dos nossos principais desafios. Portugal investe cerca de 1,7% do PIB em investigação e desenvolvimento, sendo uma parte significativa desse investimento realizada pelas universidades. É, por isso, muito importante "passar" o conhecimento gerado na academia para as empresas. Só que essa "passagem" exige que a ciência seja transformada em soluções úteis que se consubstanciem em produtos, serviços e modelos de negócio mais competitivos à escala global. Para isso precisamos de ter gestores mais abertos àquilo que de bom se faz no meio científico e tecnológico, assim como académicos e responsáveis universitários com menos preconceitos em relação àquilo que é a atividade empresarial.



Onde está o gato: no ensino ou no chão da fábrica?

O desafio coloca-se aos dois lados. A última coisa que se pode dizer é que a "culpa" está mais de um lado do que do outro. Tanto as universidades como as empresas têm de fazer um esforço para trabalharem em conjunto. Das universidades espera-se uma capacidade de resposta mais rápida aos desafios lançados pelas empresas, bem como uma maior orientação para resultados. Das empresas espera-se um pensamento mais estratégico e uma perspetiva mais ampla que não se concentre tanto nos resultados económicos de curto prazo.



E qual o papel que a Associação pode desempenhar?

Neste sentido, creio que a APM se encontra numa posição privilegiada para ajudar a fazer a ponte entre estes dois mundos, por vezes tão diferentes, mas também tão complementares. E digo fazer a ponte pois quer na nossa direção quer no corpo de associados temos pessoas ligadas tanto ao mundo dos negócios como ao meio académico.



A verdade é que empresas geridas por pessoas impreparadas têm o seu destino ditado pela sorte...

Sim, as empresas necessitam de ser geridas por gente mais preparada do que aquela que tradicionalmente vem assumindo essas funções. Mas também nesta frente as coisas estão a mudar. Basta dizer que, atualmente, cerca de 43% da população portuguesa entre os 30 e os 34 anos tem formação superior, o que é uma proporção que está acima da meta europeia de 40% assumida no âmbito da Estratégia Europa 2020. E, não menos importante, há que realçar que apenas há 15 anos essa taxa era menos de metade. Isto revela um progresso enorme em termos de formação da nossa população, em geral, e dos quadros empresariais, em particular. Mas, e volto a realçar, não basta ter um curso superior e competências técnicas. Há cada vez mais soft skills que são essenciais no domínio da gestão, que podem se adquiridas fora das faculdades, nomeadamente em associações como a APM.



No ano passado, já no contexto de guerra e inflação, os encerramentos de empresas estabilizaram e as insolvências recuaram 17% face a 2021. Isso atesta que há melhores gestores no país?

Estas comparações ano a ano são por vezes enganadoras. Basta que em 2021 tenha havido um número particularmente elevado de insolvências para que o registado no ano passado pareça muito bom. Dito isto, não creio que uma redução do encerramento de empresas e de insolvências signifique que a qualidade da gestão melhorou até porque há muitas outras variáveis em jogo.



Que mais-valia pensa poder dar à Associação, agora como presidente?

Essa é uma pergunta muito pessoal. Diria que a grande mais-valia que posso aportar à Associação Portuguesa de Management decorre do meu percurso profissional, uma vez que sempre procurei conciliar a vida académica com o envolvimento nas empresas. Como assinalei atrás, o reforço da interligação entre esses dois mundos é uma oportunidade enorme para o nosso país. Nesse sentido, creio que eu e, consequentemente, a APM podemos dar um bom contributo nesse domínio, pois conseguimos congregar esses dois mundos neste projeto que já tem quase 50 anos.