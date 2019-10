Carlos Costa: Em crise, país “tem margem” para ter défice

O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, afirmou que Portugal tem margem para registar um défice orçamental em caso de crise, “mas tem de ser credível quanto à trajetória futura da dívida em termos de rácio do PIB”.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, o governador referiu que a política orçamental do país “está muito dependente dos níveis de endividamento público. Temos não só que satisfazer as regras orçamentais da União Europeia, mas sobretudo continuar a ser credíveis do ponto de vista dos mercados, o que significa que é possível que haja alguma capacidade para acomodar os impactos de uma crise económica através do funcionamento dos estabilizadores”.

Ainda assim, Carlos Costa salientou que Portugal não tem margem para uma política orçamental tão ativa como a da Alemanha, por exemplo.

Carlos Costa afirmou esperar que a economia nacional cresça 2% este ano e registe uma desaceleração ligeira em 2020, devido aos riscos externos. “A perspetiva de crescimento está muito dependente da União Europeia, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e das medidas aduaneiras já anunciadas pelos Estados Unidos, do impacto de uma qualquer saída em matéria de Brexit”.