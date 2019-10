Carlos Costa: “Não podemos cometer o erro de 2008/2009”

O aviso é dado numa altura em que os sinais de uma nova crise económica surgem no horizonte e os governos são chamados a intervir para amortecer os choques. “Não podemos cometer os erros de 2008 e 2009, sem olhar à qualidade da despesa [pública] com impacto no produto potencial”, sublinhou o Governador do Banco de Portugal, na apresentação do livro “O crescimento económico português“.

Seguindo a mesma linha do presidente do Banco Central Europeu, que pediu mais estímulos económicos aos países com margem orçamental e sem grande volume de dívida pública, como o caso da Alemanha, Carlos Costa lembrou que no caso português, essa margem não existe sem risco.

“Para países como o nosso que não têm margem de manobra, sem pôr em risco a sustentabilidade financeira, significa muito maior atenção à qualidade da despesa pública, favorecendo os elementos que promovem o produto potencial e deixando para segundo momento as despesa que não são dessa natureza”, avisou o governador do Banco de Portugal.

“Não podemos cometer o erro de 2008 e 2009 que é dar uma indicação de ‘aumentem-se as despesas públicas’ sem olhar ao ponto de partida de cada um, à sustentabilidade e sem olhar à qualidade da despesa, ou seja, o impacto no produto potencial”, lembrando as indicações que foram dadas há uma década pelas autoridades europeias.

Uma crise de diferente natureza

O Governador do Banco de Portugal sublinhou que os sinais apontam para uma crise económica de natureza diferente da de 2008/09. “Temos que ter consciência que as nuvens que se acumulam no horizonte já são de diferente natureza”, começou por assinalar o líder do supervisor, acrescentando que “resultam de uma quebra da procura agregada, com aumento da conflitualidade das tensões geopolíticas” com impacto nas empresas exportadoras liquidas.

E assim sendo, para o Governador do Banco de Portugal “não há outra solução senão o aumento da procura interna agregada”, lembrando que caso a Alemanha avance para um programa de estímulos económicos, acabará por beneficiar toda a zona do euro.

No final, Carlos Costa deixou uma expetativa para a próxima década. “Espero que daqui as uns anos estejamos a sofrer as dores do crescimento e não de uma crise”, declarou.