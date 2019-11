Carlos Costa quer bancos mais ambiciosos e maior confiança dos investidores

Na nota de abertura da edição de 2019 da Money Conference, dedicada ao tema “Governance 2020 – Transparência e Boas Práticas”, que está a decorrer esta sexta-feira em Lisboa, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, anunciou o lançamento muito em breve de uma consulta pública que terá como objetivo reforçar e melhorar o controlo de gestão na banca portuguesa.

“Esta consulta decorrerá num contexto em que, no conjunto das instituições significativas supervisionadas pelo Mecanismo Único de Supervisão, continua a persistir um número significativo de oportunidades de melhoria ao nível do governo interno, especialmente ao nível da gestão de risco, agregação de dados, capacidade de reporte e auditoria interna”, disse o governador.

Apelando à participação de todos os bancos portugueses, sem exceção, a consulta pública, o governador do Banco de Portugal assumiu que “o supervisor tem de acompanhar mais estritamente o setor bancário e exigir que o capital seja adequado ao apetite de risco”. Quantos aos às instituições bancárias, garante, “devem ter um maior controlo interno sobre estas matérias, com oportunidades de melhoria na gestão de risco e auditoria interna”.

“O defeito não compensa, é penalizado. Se não conseguirmos ter um sistema financeiro que adequa capital ao risco, quem paga é o depositante e o cliente pelos serviços que tem de pagar. O pricing deve refletir o serviço prestado”, disse ainda Carlos Costa, defendendo que esta consulta pública será uma “peça crítica no reforço da confiança do sistema financeiro”

No evento organizado pelo Dinheiro Vivo e pela TSF, do Global Media Group, em parceria com a consultora EY, a Iberinform e a Sage, o responsável pelo supervisor bancário pediu também às instituições financeiras “um esforço adicional na última milha desta corrida para garantir a confiança dos investidores e dos mercados de capitais”.

“Não estamos a ignorar o que já foi feito [para reduzir o crédito malparado], mas queremos bancos mais ambiciosos, como fator que condiciona o interesse no mercado e interesse interbancário”, disse o governador.

Apesar dos desenvolvimentos positivos no sistema bancário português, Carlos Costa lembrou que “subsistem enormes desafios para o sector num contexto de crescimento económico moderado nos próximos anos, de baixas taxas de juro e de elevado endividamento dos agentes públicos e privados.”

E deixou recados para os responsáveis dos principais bancos portugueses, sentados na primeira fila da audiência da Money Conference. “Têm de continuar a reduzir os ativos não produtivos, em linha com as orientações e planos de redução submetidos às autoridades de supervisão”, frisou, lembrando que “o rácio de empréstimos não produtivos do setor bancário português continua a ser um dos mais elevados no quadro europeu, não obstante o progresso alcançado desde 2016”.

Além disso, diz o governador, mantém-se a “necessidade de o sistema bancário continuar a reforçar a sua capacidade de absorção de perdas”, já que “os rácios de capital permanecem abaixo da média dos países da área do euro”.

Um terceiro aviso do governador do Banco de Portugal prende-se com a necessidade de assegurar que as taxas de crédito, refletem a natureza e o risco das aplicações.

Na visão de Carlos Costa, os bancos têm de estar preparados para uma situação em que o mercado de capitais passa a contar mais para o financiamento da economia real. “Ao nível europeu o setor financeiro não bancário tem vindo a expandir significativamente o seu papel no financiamento da economia real, correspondendo já a 55% do total do sector financeiro da área euro. O total do ativo dos não-bancos quase duplicou nos últimos 10 anos na área euro. Por comparação, a dimensão do sector bancário estagnou durante este período”, avisou

Soma-se ainda a concorrência que os bancos estão a enfrentar por parte de “novas entidades baseadas em plataformas e modelos de base digital que lhes colocam um problema do ponto de vista tecnológico e de quota de mercado”, o que exige das instituições bancárias “uma postura pró-ativa”.

Nos últimos anos, o sistema bancário português tem-se caracterizado por um conjunto de desenvolvimentos positivos. Os bancos nacionais estão hoje mais capitalizados e com uma maior estabilidade da intermediação de recursos. Dispõe de abundante liquidez e melhoraram os seus índices de produtividade.

Ao nível dos aspetos positivos, para os quais contribuiu o aumento de eficiência do setor e o menor peso das perdas associadas aos ativos gerados no período de grande expansão do crédito, com a redução do custo com provisões e imparidades, Carlos Costa frisou: um aumento do rácio de fundos próprios totais, de 10,3% para 16,1% (entre o final de 2010 e Junho de 2019); um aumento do rácio de cobertura de liquidez de 151,5% para 212,3% (entre o terceiro trimestre de 2016 e Junho de 2019); uma redução do rácio de transformação de 150,6% para 88,2% (entre o final de 2010 e Junho de 2019); um aumento do ativo total médio por balcão de 81,5 para 94,9 milhões de euros (entre o final de 2010 e o final de 2018).

“No primeiro semestre de 2019, assistiu-se a um aumento da rendibilidade do sistema bancário português. A rendibilidade do capital próprio em junho de 2019, situou-se em 8,4%, o que compara com 6% da média das instituições significativas supervisionadas pelo Mecanismo Único de Supervisão”, rematou o governador do Banco de Portugal.