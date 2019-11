Carrega o telemóvel em tomadas USB públicas? Hackers podem roubar-lhe os dados

A procuradoria de Los Angeles, nos Estados Unidos, está a alertar para que se evite carregar o smartphone em tomadas USB em aeroportos, hotéis ou outros locais públicos. Em causa está o facto de hackers usarem estas tomadas em locais públicos para copiar dados dos telemóveis.

“Os viajantes devem evitar usar tomadas de energia USB em aeroportos, hotéis e outros locais, pois podem conter malware [programa informático malicioso]”, pode ler-se no site da procuradoria.

Avoid using public USB charging stations at airports and other locations. Deputy District Attorney Luke Sisak explains how the “juice jacking” scam works. #FraudFriday #fraud #fraudalert #crime #scams #scamalert pic.twitter.com/P4YPw9hUZu

