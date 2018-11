Carregamento de carros da Autoeuropa “estará concluído o antes possível”

A operadora do Porto de Setúbal garante que os carros da Autoeuropa vão ser carregados “o antes possível” para o navio Paglia. Em comunicado enviado às redações, a OPERSTIVA, Empresa de Trabalho Portuário de Setúbal, afirma que “apesar do bloqueio a que temos estado sujeitos, foi possível iniciar hoje o carregamento de um navio com carga Autoeuropa”.

O carregamento, garantem, “estará concluído o antes possível”.

A OPERSTIVA deixa ainda críticas aos estivadores precários que estão em greve há duas semanas, o que resultou em milhares de carros da Autoeuropa acumulados no Porto de Setúbal.

“Queremos saudar a coragem dos colaboradores que estão, neste momento, a trabalhar no carregamento do navio, apesar das pressões de que foram alvo. Estes colaboradores perceberam a importância que esta operação tem para toda a região e para o país”, lê-se na nota.

A operadora ataca ainda “a radicalização e o aproveitamento feito pelo sindicato de Lisboa e todos os

atos e palavras que hoje dividiram e colocaram trabalhadores contra trabalhadores”. A OPERSTIVA vai mais longe ao denunciar “a presença de elementos radicais estranhos ao Porto de Setúbal que em

muito contribuíram para o extremar das posições”.

A operadora destaca a responsabilidade que o Porto de Setúbal tem para com a Autoeuropa, “o maior exportador português e os seis mil postos de trabalho que assegura”.

A OPERSTIVA afirma ter “vontade de contratar trabalhadores para as operações de estiva no Porto

de Setúbal” e rejeita “veementemente todas as iniciativas para bloquear estas contratações”.

A operadora prevê que até ao final de novembro “seja possível repor o normal funcionamento das

operações no Porto de Setúbal através do esforço de recrutamento que tem sido feito”.