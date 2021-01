Carris recua e mantém oferta inalterada durante o novo confinamento

Autocarro da Carris em Lisboa (Catarina Santos) © Catarina Santos

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Janeiro, 2021 • 21:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A oferta de transportes públicos (carreiras de autocarro normais) da Carris vai afinal manter-se durante o período do novo confinamento, que pode durar pelo menos um mês, anunciou a empresa de transportes públicos de Lisboa, esta sexta-feira.

Em declarações à Lusa, na quinta-feira, a empresa referiu que iria proceder a um corte de 14% no serviço, ficando a frota a circular como se fosse horário de verão. Essa mudança afetaria os dias úteis e os fins-de semana.

Na quinta, a Carris disse que iria proceder a um "corte de 14%, face ao serviço atual, ficando a operar com 89% do serviço oferecido no período homólogo. Estes ajustes, que entram em vigor a partir de sábado, serão monitorizados diariamente e alvo de alterações caso se verifique essa necessidade".

Mas a empresa decidiu recuar nesse plano. Esta sexta, a Carris anunciou que "irá manter a oferta nos dias úteis inalterada. Nesse sentido, durante a semana, as carreiras vão continuar a funcionar com o serviço integral de dia útil de inverno, sem qualquer alteração de oferta", afirma a empresa, em comunicado.

"Monitorização diária" das necessidades e ascensores fechados ao fim-de-semana

Na nova nota, a empresa justifica a manutenção da oferta entre segunda e sexta-feira com a "monitorização diária" que efetua, o que permite "manter o serviço ajustado às necessidades do quadro excecional que vivemos".

Aos fins de semana e feriados, tal como anunciado na quinta-feira, será suspenso o serviço dos ascensores (da Bica, Glória e Lavra), do elevador de Santa Justa, o elétrico 24E, bem como as carreiras 716, 720, 732 e 797.

São ainda suspensas as carreiras de bairro com exceção da 40B.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entraram em vigor às 00:00 de hoje, tendo como grande exceção ao primeiro confinamento o facto de as escolas permanecerem abertas em todos os graus de ensino.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 2 milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.543 pessoas dos 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.