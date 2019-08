Carros a gasolina fabricados em Portugal triplicam

O crescimento da procura de carros a gasolina na Europa refletiu-se na produção automóvel – no segmento de ligeiros de passageiros – em Portugal. No ano passado, as fábricas nacionais fabricaram mais de 148 mil carros a gasolina, quase o triplo do registado em 2017 (51.165 veículos), segundo a ACAP, indica o Jornal de Negócios, esta sexta-feira.

Fonte oficial da Autoeuropa, a maior fabricante do país, adiantou que “esta tendência de maior procura por automóveis a gasolina continua a verificar-se este ano”. Em 2019, pela primeira vez desde 2004, as vendas de ligeiros de passageiros com motores a gasolina superam as dos veículos a gasóleo.

O aumento da procura foi sentido na Autoeuropa. “Houve necessidade de, a montante, os fornecedores de motores se adaptarem. E isso motivou um ou outro caso pontual de quebras de fornecimento no ano passado. Este ano a situação está perfeitamente regularizada e mão registámos qualquer disrupção”, adiantou.