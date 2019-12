Carros Novos. ANECRA com simulador ISV online

Está já disponível, online, o novo simulador do Imposto Sobre Veículos para 2020. A iniciativa é da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA).

O simulador do ISV 2020 pode ser usado aqui para calcular, de imediato, qual o valor do Imposto Sobre Veículos que irá ser aplicado aos novos carros no próximo ano. Terá, apenas, que preencher as informações referentes ao tipo de combustível utilizado, bem como à marca, modelo, versão e cilindrada do veículo a comprar e, de imediato, ficará a saber qual o valor do ISV que terá de pagar e a diferença face ao imposto em vigor até 31 de dezembro de 2019.

Recorde-se que o agravamento do ISV está previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2020, que irá a votação final e global a 6 e 7 de fevereiro.