CarSharing dst partilha boleias com poupança

O grupo Domingos da Silva Teixeira (dst), uma empresa de construção de Braga, com obras em diversos pontos do país e estrangeiro, definiu como objetivo obter vantagens económicas, sociais e ambientais, associando os colaboradores. E assim nasceu a plataforma CarSharing dst, criada pela Innovation Point, do grupo.

A plataforma CarSharing dst destina-se à partilha de boleias e transportes de encomendas. O objetivo é otimizar as cargas transportadas, reduzir o número de viagens individuais que os colaboradores fazem, bem como conceder a vantagem aos colaboradores de poderem aproveitar viagens previstas, a título pessoal.

E, apenas com um mês de existência efetiva, outubro, os números mostram que se trata de uma aposta ganha. “Dos 270 mil quilómetros registados por semana, contabilizámos 5535 quilómetros partilhados, o que representa menos 1262 quilos de emissões de CO2, e uma poupança de 700 euros, repartida em partes iguais, pelos colaboradores que aderiram e a empresa”, revela João Coelho, gestor da plataforma.

Números que indicam ainda apenas 2% da participação por parte dos mais de 1000 funcionários do grupo, mas, diz o responsável: “Estamos no início, e há cada vez mais interessados”.

João Pereira, responsável pelo desenvolvimento da CarSharing dst, explica o seu funcionamento: “Qualquer colaborador do grupo, que tenha que fazer uma deslocação tem acesso à plataforma e é aí que vai registar a viagem, data e horário, bem como o tipo de viatura, pessoal, da empresa, ou alugada pela dst”.

Com este registo feito, outro funcionário que também tenha que fazer uma viagem, faz uma pesquisa por data e origem e destino, se existir algum com um desfasamento de 10%, segue-se o pedido de boleia, ou de mercadoria, para uma encomenda.

“A partir daqui, os dois trabalhadores recebem as respetivas notificações e a plataforma facilita o contacto entre eles, para acordar horas finais”, adianta João Pereira.

Existe ainda a figura do gestor de viaturas, “que pode atribuir ou sugerir boleias e facilita a atribuição de viaturas, pensando sempre na economia de quilómetros”, acrescenta o responsável.

Tendo em conta que, além da questão económica, há também a ambiental, o projeto envolve também a participação de Cecília Araújo, diretora do departamento do ambiente, e Maria José Ramalho, técnica de ambiente.

“A questão ambiental sempre esteve presente no grupo dst. Já em 2011 avançámos com o sistema de controlo de GPS em todas as rotas, para poupar no combustível. A nova plataforma é o aliado perfeito para a continuação deste trabalho”, refere Cecília Araújo.

O valor de redução de emissões de CO2 agrada, com Maria José Ramalho a referir que importa agora “juntar campanhas e sensibilizar todos os colaboradores”.

“Alguns ainda têm reticências, ideias do setor, mas está a mudar”, conclui João Pereira.