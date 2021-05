Cartão do cidadão caducado serve para viajar e pedir residência no Reino Unido

© Matt Alexander/PA Wire

Portugueses residentes no Reino Unido podem viajar para Portugal e candidatar-se ao estatuto de residente pós-"Brexit" com o cartão do cidadão caducado, confirmou hoje a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, em Londres.

"Sim, o cartão do cidadão é válido até ao final do ano. A informação é que não tem havido qualquer problema em viajar com esse cartão que, na verdade, não está caducado porque o Governo português decidiu prolongar a validade", afirmou Berta Nunes à Lusa, durante uma visita à comunidade portuguesa.

A secretária de Estado disse que "as autoridades britânicas estão informadas e não consta que tenha havido algum problema até ao momento".

O Governo português estendeu até 31 de dezembro a admissibilidade do cartão do cidadão devido às limitações de atendimento dos serviços públicos provocadas pela pandemia de covid-19.

Esta decisão não se aplica ao passaporte, cuja validade não foi estendida.

Desde a reabertura na segunda-feira pelo Governo britânico das viagens internacionais por motivos não essenciais e a inclusão de Portugal na "lista verde", que isenta o cumprimento de quarentena no regresso ao Reino Unido, que muitos portugueses têm procurado informação sobre a possibilidade de viajar com documentos caducados.

A secretária de Estado reiterou também a informação de que o Governo britânico facilitou na semana passada o processo de candidatura ao sistema de registo de cidadãos da União Europeia [EU Settlement Scheme], passando a aceitar cartões de identidade caducados no processo digital.

Enquanto que antes era necessário pedir um formulário de papel para fazer a candidatura com um cartão do cidadão caducado, agora é possível fazê-lo pela Internet e depois enviar por correio o documento para certificação.

Nos dois casos, de viagem e da candidatura ao estatuto de residente, a secretária de Estado recomendou o uso da declaração disponível na página de Internet do consulado de Londres.

Esta medida foi tomada para aliviar a pressão dos consulados europeus afetados pelas restrições da pandemia de covid-19 e para permitir o máximo de candidaturas até ao prazo, 30 de junho.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas cumpre hoje o segundo de uma visita de três dias ao Reino Unido, que pretende essencialmente avaliar a situação dos emigrantes quanto ao estatuto de residente e contactar a comunidade, uma das mais afetadas pela pandemia de covid-19.

A governante visitou hoje vários estabelecimentos comerciais e culturais no "Little Portugal", no bairro de Stockwell, sul de Londres e reuniu-se com membros da comunidade portuguesa.

Deu ainda uma entrevista à rádio RTV Lusa, na qual incentivou para os emigrantes no Reino Unido aproveitarem o "corredor verde" e visitarem Portugal porque "são sempre bem vindos".

Deixou também uma "mensagem de esperança" em relação ao "Brexit", pois foram ultrapassadas as angústias e incertezas do impacto do processo sobre a comunidade porque "houve um acordo"

"Só é preciso visto para quem vem de Portugal trabalhar. Se vier trabalhar, é preciso trazer um visto de residência e um contrato", lembrou Berta Nunes, a propósito das novas regras de imigração do Reino Unido.