Cartão do cidadão e carta de condução caducados são válidos até março de 2021

Loja do Cidadão nas Laranjeiras, em Lisboa, para tratar do cartão de cidadão (GONÇALO VILLAVERDE) © DR/GONÇALO VILLAVERDE

14 Outubro, 2020 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai voltar a alargar a aceitação de documentos expirados desde 24 de fevereiro, como o cartão do cidadão e a carta de condução. O Conselho de Ministros desta quarta-feira determinou a prorrogação, até 31 de março de 2021, da atendibilidade de documentos, segundo o comunicado enviado depois da reunião.

Em causa estão documentos como cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as licenças e autorizações, aponta o documento publicado na página oficial do Governo.

Os documentos continuarão a ser aceites mesmo depois de 31 de março de 2021 desde que o titular prove que já agendou a respetiva renovação.

Desde que o novo coronavírus chegou a Portugal que o Governo tem prorrogado sucessivamente a aceitação de documentos caducados. Até agora, os documentos expirados seriam aceites até 30 de outubro deste ano.