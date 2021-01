Casa com desconto na renda? Até dia 8 pode candidatar-se a apoio

Jovens a partilhar casa podem concorrer © Cristiano Silva / Global Imagens

E se pudesse pagar menos um terço ou mesmo só metade da renda durante um ano? E continuar a receber um subsídio para abater à renda até cinco anos? Se um desconto deste tipo é sempre bem-vindo para a maioria das famílias, sobretudo as mais jovens, em época de crise a possibilidade ganha força.

É exatamente isso que faz o Porta 65, apoio que todos os anos abre quatro rondas de candidaturas para ajudar quem quer deixar a casa dos pais a emancipar-se.

A última fase de 2020 prolonga-se até às 17.00 do próximo dia 8 de janeiro - se não o conseguir agora, pode tentar em abril (duas fases), em setembro ou no próximo dezembro - e se vir aprovada a sua candidatura pode beneficiar de um subsídio de valor correspondente a entre 30% e 50% da renda, durante 12 meses, renovável até um máximo de cinco anos. O valor em causa é transferido para a sua conta bancária todos os meses, até ao dia 8, e pode ter majoração se entre os inquilinos houver pessoas com deficiência, dependentes ou se a casa ficar numa zona histórica ou de reabilitação urbana.

De que precisa para se candidatar? Em primeiro lugar, de ter entre 18 e 35 anos e escolher uma casa (contrato de arrendamento válido) adequada à sua condição - em tamanho e em valor; ou seja, não terá sorte se submeter uma candidatura para um T2 de luxo para duas pessoas. Por outro lado, não pode estar já a receber qualquer outro apoio à habitação, ter casa própria ou estar a arrendar outra casa, tão pouco ser parente do senhorio.

As candidaturas são submetidas por via eletrónica, através do Portal da Habitação, no botão "Apresentar Candidatura" e a seleção decorre de fatores diversos, sendo dada prioridade aos jovens com rendimentos mais baixos, pessoas com deficiência ou filhos menores, bem como pais a cargo e desde que os rendimentos não sejam superiores a 1905 euros (3 RMMG).

Veja aqui toda a informação sobre como se candidatar.