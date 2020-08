Casas de luxo. Portugueses dominaram compras no semestre

A RE/MAX Collection, imobiliária que opera no segmento de luxo, realizou 1510 transações de imóveis no primeiro semestre deste ano, operações que resultaram num volume de preços de cerca de 429,4 milhões de euros. Segundo a empresa, verificou-se uma ligeira descida face a igual período de 2019, mas superior a 7% quando comparado com o homólogo de 2018.

Os portugueses foram os principais clientes da imobiliária, representando 53,6% das transações e 49,5% do volume de negócios. Os investidores chineses valeram 8% das transações e quase 10% da faturação, ultrapassando o domínio dos brasileiros verificado nos últimos anos. Ainda assim, os brasileiros significaram 6,4% das operações e 7,8% das vendas. A RE/MAX Collection negociou com clientes de cinco continentes, num total de 26 nacionalidades estrangeiras.

Os apartamentos de luxo foram o tipo de imóvel preferido pelos investidores, representando 79,7% do volume de transações e 67,6% do volume de negócios. As tipologias T2 e T3 foram as mais procuradas, totalizando 68,6% imóveis vendidos. Segundo a imobiliária, as moradias tiveram um maior destaque neste primeiro semestre, subindo cerca 3 pontos percentuais em volume de negócios e quase 2% no número de transações.

O distrito de Lisboa mantém a liderança nacional, com um volume de negócios de 82% e um volume de transações de 79%, embora tenha apresentando uma ligeira diminuição face ao período homólogo, 84% e 83%, respetivamente. O segundo da lista é o Porto, com um peso nas vendas de 5,3% e de 6,5% nas operações.

O distrito de Setúbal subiu para a terceira posição no ranking da RE/MAX Collection (5,2% de peso nas vendas e 5,3% nas transações), ultrapassando Faro (2,8% e 4,5%, respetivamente. Santarém posicionou-se, pela primeira vez, no Top 5 (1,7% e 1%).