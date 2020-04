Casafari aposta na tecnologia para um olhar do setor em tempo real

Chama-se Market Analytics e quer revolucionar o mercado imobiliário. É uma ferramenta tecnológica e a mais recente aposta da Casafari, startup fundada por Nils Henning. A Market Analytics permite analisar, em tempo real, e de forma gráfica, todas as propriedades do mercado imobiliário português, utilizando a base de dados da startup.

Segundo Nils Henning, “construímos a maior arma de defesa para quem trabalha com imobiliário”. O responsável sublinha que “o mercado mudou muito no último mês e vai ser afetado nos próximos meses, e só tendo acesso informação real, transparente e fidedigna, se poderá garantir sucesso para quem transaciona, avalia ou investe em imobiliário”.

Segundo adianta a startup, o Market Analytics permite desenvolver pesquisas aprofundadas, incluindo análises descritivas de uma propriedade, nova ou usada, para venda ou arrendamento, dados da evolução de preços e mudanças da oferta em diferentes tipos de propriedades e locais.

Com esta ferramenta é ainda possível comparar propriedades na mesma localidade. Outra das suas funcionalidades é a produção de relatórios gráficos detalhados com toda a informação relevante de uma propriedade, uma rua, uma freguesia, concelho ou uma visão global do país inteiro.

Com o Market Analytics é possível gerar relatórios de mercado e relatórios de avaliação comparáveis e com toda a informação pesquisada, bem como fazer avaliações reais e fidedignas, realça a Casafari.

A empresa detém a base de dados “mais completa do mercado imobiliário em Portugal, incluindo a Madeira e Açores, e em Espanha, com foco em Madrid, Barcelona, Costa do Sol e Ilhas Baleares”, diz. A startup trabalha com imobiliárias de marcas como a Sotheby’s International Realty, a Coldwell Banker, Savills, vários franchises da RE/MAX, Engel & Voelkers, Keller Williams, entre outros.