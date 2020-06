Casafari investe na Proppy CRM para reforçar mercado imobiliário

A Casafari, start up que agrega ofertas de imóveis, comprou uma posição maioritária na Proppy CRM, empresa portuguesa especializada em CRM para as imobiliárias.

Com este investimento, a empresa fundada por Nils Henning quer reforçar o mercado através de ferramentas que permitem, por exemplo, automatismos de processos e gestão de clientes.

Como avançou Nils Henning, “a Casafari fez um investimento no montante de sete dígitos na Moonshapes, a empresa que detém o Proppy CRM e a Feedcruncher, e passou a deter uma participação maioritária da empresa”.

Com esta aquisição será possível “fomentar negócios de uma forma transparente e eficiente com valores competitivos”, para além que “o Proppy é um CRM superior em adquirir clientes estrangeiros, um segmento alvo muito valioso para as agências”, adiantou.

Na sua opinião, esta ferramenta é “essencial na vida do imobiliário e do consultor”.

Este investimento vai também apoiar a expansão da start up. A Casafari já está presente em Espanha e Itália, e quer chegar aos países de língua portuguesa e da América Latina com o Proppy, avança Nils Henning. No próximo ano, o plano passa por estar presente em mais cinco países da Europa.

O Proppy CRM permite um conjunto de configurações ao nível da automação de processos, com um serviço personalizado pela equipa de suporte, uma otimização de negócios com funcionalidades como o funil de vendas e o site customizado pelo cliente, e da relação com o cliente.

A plataforma conta com clientes como Santander Imóveis, RE/MAX Expo Group, rede Comprarcasa, a Chestertons Portugal, entre outros, e trabalha com vários portais imobiliários nacionais e internacionais.

Já a Casafari permite que os profissionais imobiliários se possam conectar, realizando negócios partilhados, avaliar propriedades com acesso a uma base de comparáveis e acompanhar as tendências do mercado.