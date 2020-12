Casais com os dois elementos desempregados volta a descer em novembro

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O número de casais em que ambos os elementos estão no desemprego desceu em novembro para 6 114, uma queda de 1,5% face a outubro, mas ainda acima dos valores do mesmo mês do ano passado (+15,9%).

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), juntamente com as estatísticas mensais do desemprego, sendo que os valores referentes aos casais dizem respeito apenas ao território do Continente.

"O número de casais em que ambos os cônjuges estão registados como desempregados foi, no final de novembro de 2020, de 6114, ou seja, +15,9% (+840 casais) que no mês homólogo e de -1,5% (-92 casais) em relação ao mês anterior", refere a nota do IEFP.

"No final de novembro de 2020, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente 371 576 desempregados, dos quais 40,4 % eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 150 086", refere o IEFP.