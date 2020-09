Casais inicia investimento de sete milhões em hotel

O grupo Casais acaba de iniciar a construção da unidade hoteleira de Oeiras da cadeia B&B Hotels, um investimento de sete milhões de euros pensado numa estratégia de flexibilidade de utilização do edifício.

O B&B Hotel Lisbon Oeiras deverá estar concluído no segundo semestre de 2021, o que permitirá perceber o rumo do impacto da pandemia no turismo e se a recuperação será mais rápida ou mais lenta.

O presidente executivo do grupo Casais, António Carlos, reconhece que a pandemia do novo coronavírus levanta alguns desafios, mas não influenciou o lançamento desta unidade hoteleira nem das outras que tem em carteira.

“Os nossos projetos foram criados para serem flexíveis”, precisa António Carlos, ou seja, são concebidos de forma a poderem “ser convertidos noutro tipo de utilização”, nomeadamente em habitação de mais curta ou longa duração, adaptando-se às necessidades do mercado.

Este alinhamento dos conceitos de utilização com as tendências de futuro permite também encarar o “futuro com mais confiança”, diz.

Apesar dos efeitos da pandemia no turismo, António Carlos refere que Portugal tem conseguido manter um nível de atratividade forte e que a redução de turistas estrangeiros está sobretudo associada às dificuldades de movimentação que têm.

Com 93 quartos, capacidade para 189 camas e 19 espaços interiores de estacionamento, o B&B Hotel Lisbon Oeiras integra o lote de seis unidades hoteleiras do grupo de origem francesa que estão a cargo da construtora.

A Casais assume a promoção de cinco destes hotéis, nomeadamente Montijo, Vila Nova de Gaia, Olhão e Guimarães, além do de Oeiras.

O B&B Hotel do Montijo tem abertura prevista para o final deste ano, sendo o primeiro deste lote de cinco a ser inaugurado.

Criada em 1958, a construtora Casais opera, atualmente, em 16 países, além de Portugal.

O B&B Hotels é uma cadeia de hotéis que teve início em França em 1990. Desde então, já abriu hotéis na Alemanha, Itália, Marrocos, Polónia e Portugal, tendo mais de 500 unidades em toda a Europa.