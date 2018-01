Casais têm até 15 de fevereiro para identificar imóveis em comum

Os casais ganharam este ano uma nova obrigação declarativa e o prazo para a cumprirem termina a 15 de fevereiro. Desta vez, a Autoridade Tributária e Aduaneira pretende saber os imóveis que são comuns. A informação é relevante no apuramento de impostos, nomeadamente do Adicional ao Imposto Municipal sobre os Imóveis.

A norma vem no Orçamento do Estado para 2018 que determina que, quando a matriz não reflete a propriedade dos imóveis “que integram a comunhão de bens”, os casais “devem comunicar até 15 de fevereiro a identificação dos prédios que são comuns”.

Esta questão da titularidade dos imóveis ganhou nova relevância em 2017 quando a Autoridade Tributária e Aduaneira começou a fazer chegar a casa dos contribuintes as primeiras faturas do Adicional ao IMI. A desatualização da informação das matrizes sobre os donos efetivos de um imóvel, conjugada com a falha da entrega da declaração onde se podia indicar o fisco se se optava pela tributação em conjunto ou se indicava a titularidade dos imóveis, acabou por colocar no alcance do AIMI proprietários que se julgavam isentos.

Esta situação foi parcialmente resolvida ainda em 2017, como o fisco a dar oportunidade a estes contribuintes (casados e unidos de facto) de atualizarem as matrizes, indicando (mediante prova) de que os imóveis são propriedade de ambos. Além disso, o OE/2018 também prevê que a matriz fique atualizada quando se faz a referida declaração sobre a forma como quer ser tributado no Adicional ao IMI.

Para que os contribuintes saibam se têm os dados atualizados, a Autoridade Tributária vai disponibilizar no Portal das Finanças informação relativa às matrizes. Quem, falhar esta atualização, será tributado (em sede de IMI e da AIMI) com base nos dados existentes.

Frederico Velasco, da equipa fiscal da CCA Ontier, considera que esta nova obrigação permite resolver as situações de imóveis que apenas aparecem na titularidade de um dos elementos do casal. Exemplificando: o facto de as pessoas se casarem pelo regime geral de comunhão, não atualiza a matriz, ainda que os bens passem a ser de ambos os elementos.

E mesmo nas situações de compra de casas depois do casamento no regime de comunhão de adquiridos pode haver falhas. Hélder Cruz sentiu no bolso esta situação quando em agosto do ano passado foi confrontado com uma conta de AIMI de 700 euros apesar de os três imóveis que deram origem a esta ‘fatura’ fiscal terem sido comprados em conjunto com a mulher.

No seu caso, como em muitos outros, a não entrega da declaração a optar pela tributação conjunta levou o fisco a aplicar-lhe apenas uma dedução de 600 mil euros (e não a de 1,2 milhões que é atribuída aos casais). Helder Cruz, reclamou, procedeu à atualização da matriz e pagou o imposto, e aguarda agora que o mesmo lhe seja devolvido.

“Já me certifiquei de que está tudo atualizado, mas continuo á espera do dinheiro”, precisou ao Dinheiro Vivo. Num ofício circulado, publicado a 31 de agosto de 2017, o Fisco determina que os contribuintes corrijam a titularidade dos imóveis e que “a referida altercação da matriz deverá, verificados os pressupostos legais, levar à revisão dos atos tributários praticados em sede de AIMI”, ou seja, à anulação das notas de liquidação.