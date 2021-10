Casas em Lisboa são 50% mais caras que no Porto

Os níveis de oferta do mercado residencial mantêm-se baixos, o que influencia o comportamento dos preços. © Unsplash

O preço médio dos apartamentos para venda em Lisboa atingiu os 5.070 euros por metro quadrado em julho deste ano, 50% mais caro do que os 3.373 euros por metro quadrado registado no Porto no mesmo mês, concluiu o Barómetro do Mercado Residencial da Prime Yield.

Segundo o estudo divulgado esta segunda-feira, há cerca de seis meses que Lisboa mantém os valores de oferta acima dos 5.000€/m2 e o Porto acima dos 3.300€/m2.

Ainda assim, a diferença de preço entre Lisboa e Porto apresenta sinais de redução. Em julho de 2019 era de 67%, no mesmo mês do ano passado ficava-se pelos 57% e atingiu agora os 50%.

Esta redução deve-se ao crescimento mais intenso dos preços no Porto do que em Lisboa, justifica o barómetro. Como revela, a subida homóloga do preço de oferta dos apartamentos em julho no Porto foi de 10,3% e em Lisboa foi de 5,7%. Já um ano antes, o aumento homólogo dos preços no Porto foi de 9,1% e em Lisboa de 2,6%.

Nelson Rêgo, CEO da Prime Yield, lembra que "os preços da habitação continuam a apresentar uma tendência de subida, pois este tem sido um setor em que a procura não só não se contraiu com a pandemia, como até tem revelado uma vitalidade surpreendente".

Como frisa, "os últimos dados oficiais mostram que se superaram recordes de venda e que o crédito para aquisição não abrandou. E mais do que isso, tem sido um mercado desenvolvido num contexto de baixos níveis de oferta, o que também influenciou o comportamento dos preços".

Relativamente aos preços pedidos em Lisboa e Porto face aos restantes mercados da sua região, o Boletim do Mercado Residencial da Prime Yield conclui que em julho de 2021 o Porto situava a sua oferta de apartamentos num valor 63% acima da respetiva média regional, sendo que em Lisboa essa diferença era de cerca de 85%.

Numa análise às Áreas Metropolitanas, a diferença de valores entre a região de Lisboa e a do Porto é um pouco menos vincada. Em julho, os apartamentos em oferta no total da Área Metropolitana de Lisboa tinham um valor médio de 2.738€/m2, ficando 33% acima dos 2.063€/m2 registados na Área Metropolitana do Porto.

Em julho de 2021, o valor médio dos apartamentos disponíveis para venda na Área Metropolitana de Lisboa estava 7,3% acima do registado em igual período de 2020. Na Área Metropolitana do Porto a subida entre os dois períodos foi de 5,4%.

A 2ª edição do Barómetro do Mercado Residencial da Prime Yield foi elaborada em parceria com os portais SuperCasa/CasaSapo e a plataforma Infocasa,