Cascais assegura transportes grátis para todos até final de março

Cascais prolongou até final de março a gratuitidade na utilização dos transportes públicos rodoviários no concelho. Esta medida visa dar resposta ao elevado número de pedidos de subscrição do cartão “Viver Cascais”, que permite o acesso gratuito aos transportes pelos residentes, trabalhadores e estudantes do concelho. Até agora, foram registados 16.028 pedidos de adesão.

No início do ano, Cascais tornou-se o primeiro município português com transportes públicos rodoviários gratuitos para quem tem atividade. Segundo a autarquia liderada por Carlos Carreiras, no primeiro mês desta iniciativa foram transportados 683.690 passageiros, uma variação positiva de 144.562 face a janeiro de 2019.

Algumas carreiras conheceram variações exponenciais de frequência de utilização. No caso da linha “Buscas Nova SBE” foi registado um acréscimo de 238% e na “Buscas Carcavelos”, um aumento de 184%.

“É importante que os cidadãos saibam que têm tempo para pedir o seu cartão e que não vão ser privados de nenhuma viagem: até março, os transportes rodoviários municipais não têm custos para os utilizadores. A partir daí, estão isentos todos os moradores, estudantes e trabalhadores que tenham feito o registo”, explica Carlos Carreiras.