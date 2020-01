Cascais. “Comboios gratuitos podem acontecer até março”

Os autocarros gratuitos em Cascais já são uma realidade desde o início do ano. A seguir, o autarca Carlos Carreiras quer tornar real o sonho de ter também comboios gratuitos entre Carcavelos e Cascais, descongestionado a A5 e melhorando a mobilidade no concelho.

Este troço inclui a zona onde foi instalada a universidade Nova SBE, com milhares de alunos de várias nacionalidades.

À margem de um evento dedicado à imprensa e no qual o autarca fez uma antevisão do que será o próximo ano em termos de grandes apostas do município, afirmou ao Dinheiro Vivo acreditar que o transporte gratuito de comboio “possa acontecer até março” deste ano. “As negociações com a CP estão a decorrer bem e até final do primeiro trimestre pode acontecer”.

Todos os dias cerca de 100 mil pessoas usam o comboio para chegar do concelho de Cascais até Lisboa e a mobilidade é uma das prioridades da autarquia.