Cascais isenta comércio e serviços de taxas municipais até setembro

A Câmara de Cascais vai isentar as empresas com atividades de comércio e serviços de todas as taxas municipais, até ao final de setembro, após aprovação por unanimidade em reunião do executivo, na terça-feira.

Em comunicado, a autarquia do distrito de Lisboa refere que a medida serve para “ajudar a alavancar a economia do concelho” e “aliviar no imediato o enorme estrangulamento financeiro que as empresas de Cascais estão sujeitas”, bem como “salvar os milhares de postos de trabalho” em risco.

De acordo com a Câmara de Cascais (PSD), a isenção estará em vigor durante seis meses, mas poderá ser prolongada por outro período, caso seja necessário.

Na reunião de câmara de terça-feira, o executivo a apresentou uma proposta de isenção de todas as taxas municipais, até ao final de setembro, para todas as empresas com atividades de comercio e serviços, tendo sido aprovada por todos os vereadores.

A autarquia adianta ainda que é “necessária uma intervenção para que as empresas sintam algum alívio de tesouraria”, principalmente nas áreas do turismo e restauração.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.