Cascais prolonga estacionamento grátis em parques MobiCascais e isenção de taxas de esplanada

Os despachos para prolongar estas medidas, que se inserem no Programa de Recuperação Económica Municipal (PREM), no âmbito do combate à crise causada pela covid-19, foram assinados na segunda-feira pelo presidente da Câmara de Cascais (distrito de Lisboa), Carlos Carreiras.

Segundo a decisão, até ao final de março de 2022 mantêm-se gratuitos os 3.740 lugares nos parques de estacionamento MobiCascais e continuam suspensas as avenças nestes parques.

Os parques de estacionamento da MobiCascais são gratuitos desde março de 2020, uma medida que pretende "aliviar a pressão sobre os transportes públicos ao facilitar as deslocações por aqueles que têm alternativa e, assim, fomentar o distanciamento físico", sublinhou o município, numa nota, na qual sublinha que a rede municipal de transportes públicos é gratuita para residentes, trabalhadores e estudantes portadores do cartão Viver Cascais.

Como medida de apoio à economia local, a isenção dos estabelecimentos de restauração do pagamento de taxas relacionadas com a ocupação da via pública com esplanadas é também prolongada até ao final de março.

Uma das medidas iniciais do combate à pandemia foi a promoção pelo município do alargamento excecional e temporário das esplanadas de restauração na via pública, de forma a permitir maior distanciamento físico dos clientes destes espaços.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.