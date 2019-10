Cascais promete habitação acessível para a classe média

A Câmara Municipal de Cascais reforçou o orçamento para o próximo ano. Em 2020, o município terá mais de 230 milhões de euros para gerir, quase 9% mais do que este ano.

Em comunicado, a autarquia refere que “habitação acessível para a classe média, mais e melhor mobilidade no concelho, revitalização urbana – com isenção de IMI para prédios recuperados – são as prioridades deste orçamento”.

O objetivo, no qual a Câmara Municipal de Cascais tem vindo a trabalhar, é reduzir na despesa corrente para libertar verbas para investimento no apoio social, habitação, saúde, educação e mobilidade, “mantendo as contas equilibradas e, simultaneamente, conseguir baixar impostos”.

É o caso do IMI aplicado aos imóveis recuperados. Os proprietários destes edifícios vão poder usufruir da isenção deste imposto. Para os prédios que se situam dentro das Áreas de Recuperação Urbana (ARU) a isenção é de cinco anos, já todos os restantes (fora das ARU) é de três anos.

Este orçamento prevê também a terceira quebra consecutiva no IMI, com uma diminuição para 0,35% (reduzindo 0,01% em relação a este ano).

O município pretende criar ainda habitação acessível aos jovens e, sobretudo à classe média. É por isso que a pasta da habitação recebe a maior fatia do bolo: “23,3 milhões de euros de um total de 150 milhões que a autarquia vai investir em novas casas a preços controlados. Quando o plano deste Executivo estiver concluído, em 2025 Cascais terá mais 1.300 habitações para a classe média e 400 residências universitárias em vários pontos do concelho”, revela.

Também a mobilidade é uma das apostas deste Executivo, que destinou cerca de 13 milhões para serem investidos em novas soluções.