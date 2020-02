Casinos de Macau autorizados a reabrir portas quarta-feira à meia noite

O Governo de Macau anunciou esta segunda-feira que, a partir da meia noite desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, os casinos do território vão poder reabrir as portas, encerradas há cerca de 15 dias, devido à propagação do surto do novo coronavírus na capital mundial do jogo.

O chefe do executivo de Macau determinou, por despacho, que “é levantada a medida excecional a partir das 00h00 de dia 20”, disse o secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng Chon.

Com os casinos de Macau encerrados desde o início do mês, a agência de notação financeira Fitch Rating estimava que o encerramento ao longo de quinze dias provocaria perdas de 1,5 mil milhões dólares (1,4 mil milhões de euros). As perdas a longo prazo poderiam ser ainda maiores, com a Fitch a estimar perdas de três mil milhões de euros, ao longo de seis meses.

O coronavírus, que surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, já matou mais de 1700 pessoas. O número de infetados ultrapassou os 71 mil, sendo que é a China que concentra o maior número de pessoas infetadas.