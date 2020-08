Casinos do Algarve pagam mais de 47 milhões de euros em prémios

Os três casinos do Algarve (Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha), concessão explorada pelo grupo Solverde, distribuíram em julho mais de 47 milhões de euros em prémios.

O grupo Solverde, que também explora os casinos de Espinho e Chaves, reabriu no passado mês de junho, de forma gradual, as suas salas de jogo de fortuna e azar.

O grupo adotou um conjunto de procedimentos de natureza sanitária para evitar a propagação do novo coronavírus e de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde, como a colocação de acrílicos que separam todos os jogos, para garantir a segurança em todos os espaços.

Os casinos e hotéis da Solverde garantiram também a atribuição do selo Clean & Safe do Turismo de Portugal. Em todos os seus espaços turísticos e de lazer, é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social, medição de temperatura à entrada e proibição de fumar.