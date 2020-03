Casos sob vigilância ativa ficam em quarentena obrigatória

As pessoas que tenham tido contacto direto com alguém infetado pelo novo coronavírus são obrigadas a ficar em casa. É uma das medidas decididas esta quinta-feira pelo Governo para travar a propagação da covid-19.

Na Resolução que define os termos concretos de aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, determina “o isolamento obrigatório, ainda que no domicílio, de todos os cidadãos em vigilância ativa pelas autoridades de saúde, sob pena de crime de desobediência”.

Até agora, as autoridades de saúde podiam determinar o isolamento em casa, durante 14 dias, de pessoas com contacto direto com casos infetados, mas não era clara a obrigatoriedade. Nestes casos, as pessoas deveriam estar isoladas num quarto, evitando o contacto com amigos e familiares, medindo a temperatura duas vezes por dia ou vigiar o aparecimento de sintomas. Quem desobedecesse podia incorrer num crime de propagação da doença com uma pena de prisão entre um e oito anos.

Com a resolução agora aprovada pelo Governo fica claro que quem está sob vigilância ativa tem de ficar em quarentena. E caso saia de casa, passa a incorrer num crime de desobediência com uma pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Uma pena agravada para dois anos de prisão e 240 dias de multa em caso de desobediência agravada.

Teletrabalho sempre que possível

O diploma aprovado em Conselho de Ministros define ainda que as empresas devem promover o teletrabalho, criando condições para que tal seja possível.

A Resolução estabelece que “as entidades empregadoras, de natureza pública ou privada, promovam, sempre que possível, a disponibilização de meios de teletrabalho que permitam aos respetivos trabalhadores o exercício das suas funções laborais a partir do seu domicílio pessoal, em regime de teletrabalho.

De acordo com as regras excecionais aprovadas pelo Governo, os trabalhadores podem optar pelo regime de teletrabalho sem que seja necessário o acordo do empregador, desde que a prestação à distância seja compatível com as suas funções.

“Durante a vigência do presente decreto-lei, o regime de prestação subordinada de teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das partes, desde que compatível com as funções exercidas”, estabelece o decreto-lei do Governo. O mesmo se aplica aos trabalhadores da administração pública.

A regra não se aplica, por outro lado, nos casos de trabalhadores de serviços essenciais, como funcionários em estabelecimentos de ensino que promovam o acolhimento dos filhos dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e das forças armadas, bem como de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais.