Casou ou teve um filho? Tem de informar o fisco até dia 15

Ano novo, IRS novo. Todos os anos há mudanças no IRS que devem ser tidas em conta. Em 2018, e por causa do alargamento da declaração automática, os contribuintes devem aceder ao Portal das Finanças e entrar numa nova funcionalidade que lhes permite declarar a composição do seu agregado familiar a 31 de dezembro de 2017. Quem mudou de estado civil ou teve filhos deve reportar estas alterações.

Há outros dados que devem ser atualizados, nomeadamente a identificação matricial do imóvel que constitui habitação própria e permanente da família.

Esta informação é relevante para que a AT a inclua no cálculo da declaração automática do IRS e também para permitir a ‘divisão’ de despesas e deduções no caso dos contribuintes que têm dependentes em guarda conjunta em regime de residência alternada. Esta atualização da composição do agregado familiar deve ser feita até dia 15 de fevereiro – a mesma data que deve ser observada para fazer uma última vistoria às faturas.

Saiba aqui como fazer todas estas alterações.

Sem a comunicação deste tipo de dados através do Portal das Finanças, a declaração automática disponibilizada pela AT terá por base os elementos de que dispõe e que são os que constam da declaração do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2016. E, sublinha um comunicado emitido esta terça-feira pelo Ministério das Finanças, na ausência desta declaração “assume-se que o contribuinte não é casado/unido de facto e não tem dependentes”.

Ser casado ou unido de facto permite aos contribuintes optar pela tributação do IRS em conjunto, solução que acaba por ser fiscalmente mais benéfica quando os elementos do casal dispõem de rendimentos diferentes. A existência de dependentes é também tida em conta pelo fisco no momento de apurar o imposto a pagar, já que a cada um é atribuída uma dedução fixa de 600 euros (ou e 725 euros se tiverem menos de 3 anos de idade).

Sem esta informação atualizada “o contribuinte não poderá confirmar a declaração automática de IRS porque a mesma não corresponde à sua real situação e terá que entregar a sua declaração de IRS nos termos gerais”.

Os contribuintes sem alterações nos dados pessoais relevantes em 2017 e que não tenham dependentes em guarda conjunta não necessitam de efetuar qualquer comunicação, mas o Ministério das Finanças aconselha, ainda assim, que verifiquem se os dados que constam no Portal da AT estão corretos.

Este ano o IRS automático vai ser alargado às famílias com dependentes, desde que em 2017 tenham apenas registo de rendimentos de trabalho dependente e/ou de pensões e benefícios fiscais originados em donativos (mecenato). Tal como sucedeu no ano passado, esta nova forma de fazer a declaração anual do imposto, além de ser mais simples e mais fácil para os contribuintes perceberem qual o regime que lhes é mais favorável (tributação em conjunto ou em separado), garante também que o reembolso chega mais depressa.

Estima-se que cerca de 3 milhões de agregados (cerca de 5 milhões de contribuintes) sejam abrangidos pela declaração automática de rendimentos.

Para além da vertente fiscal, a atualização da composição do agregado familiar no Portal das Finanças tem ainda vantagens para contribuintes que estejam dispensados de entregar o IRS e pretendam obter isenções de taxas moderadoras ou beneficiar da tarifa social da eletricidade.