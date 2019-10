Catalunha: 55 voos cancelados no aeroporto de Barcelona

Pelo menos 55 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona-El Prat devido à greve geral decretada pelos sindicatos independentistas na Catalunha.

A maior parte das ligações aéreas (36) são da companhia Vueling que comunicou o cancelamento dos voos na quinta-feira como “medida preventiva”.

A Ibéria cancelou 12 voos que deviam fazer a ligação entre Madrid e Barcelona.

Apesar dos 55 voos cancelados, a situação era de normalidade no aeroporto onde se encontrava, pelas 09:00 locais, um forte dispositivo policial composto pelos Moço d’Esquadra, Polícia Nacional e Guardia Civil.

As forças de segurança encontram-se posicionadas em vários pontos do aeroporto para evitar que se repitam situações como as que ocorreram na segunda-feira quando milhares de manifestantes colapsaram as instalações.

Às 08:00 (07:00 em Lisboa) partiu de Castelldefels uma manifestação de independentistas que pode passar perto do aeroporto e que se vai juntar às concentrações em Barcelona.