Catalunha encerra bares e restaurantes durante 15 dias para travar pandemia

Pedestres de máscara numa rua de Barcelona, na Catalunha, Espanha. © EPA

Os números de novas infeções não dão tréguas, pelo que a região da Catalunha decidiu endurecer as medidas para tentar travar os contágios por covid-19. De acordo com o jornal Cinco Días, o Procicat - comité de Proteção Civil da Catalunha - aprovou o encerramento temporário, por um período de 15 dias, de todos os bares e restaurantes - exceto os de take away - da comunidade. E decidiu ainda reduzir a capacidade de espaços como centros comerciais e ginásios.

Mas as novas regras não se ficam por aqui. As autoridades determinaram a suspensão aulas presenciais nas universidades da região e, durante duas semanas, estão suspensas todas as competições desportivas catalãs - federadas, escolares e privadas. Estas novas limitações entram em vigor a partir de sexta-feira, 16 de outubro.

A Catalunha é uma das regiões que contava com muitos turistas. Com a pandemia de covid-19, o setor do alojamento turístico e o da restauração e similares foi afetado e sofre um novo golpe com o este encerramento temporário. Por isso, o vice-presidente da Generalitat, que exerce funções de presidente, Pere Aragonés, anunciou que o Executivo catalão vai, nos próximos dias, aprovar uma verba inicial de 240 milhões de euros para ajudar estes setores.

Durante a conferência de imprensa de apresentação das novas normas, os responsáveis apelaram a uma limitação das saídas de casa e pediram para os cidadãos eliminarem os contactos sociais desnecessários ao longo das próximas duas semanas.

Espanha com 11.970 casos e e 209 mortes

Entretanto, Espanha registou hoje 11.970 novos casos de covid-19 elevando para 908.056 o total de infetados no país, dos quais 100.000 nos últimos 10 dias, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol. Por outro lado, as autoridades contabilizaram mais 209 mortes com a doença nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 33.413.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.422 pessoas, das quais 308 em Madrid, 217 na Catalunha e 196 na Andaluzia. Em todo o país há 11.671 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.652 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Portugal com novas medidas

Com a expansão da pandemia em Portugal, o governo anunciou novas medidas para travar a progressão da Covid-19 no país. Além de elevar o nível de alerta, passando o país da atual situação de contingência para o estado de calamidade, o executivo apela à "responsabilidade individual", referindo que o país tem "de assentar o controlo da pandemia nos comportamentos individuais".

O executivo restringe ainda o número de pessoas nos ajuntamentos, que não poderão ultrapassar as cinco pessoas. António Costa avançou que o governo vai propor o uso obrigatório de máscara na via pública e não apenas nos espaços fechados, como tem vigorado até aqui.

Também as coimas a aplicar aos estabelecimentos e espaços que "não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor" foram agravadas: passarão a ir até aos dez mil euros. As coimas foram apenas agravadas para "pessoas coletivas".

Em relação aos casamentos e batizados, que até aqui podiam realizar-se com algumas restrições ao número de pessoas, António Costa anunciou que estes eventos só poderão ser realizados "com não mais de 50 pessoas e cumprindo as normas da DGS". Costa detalhou que estas restrições a estes tipos de evento afetarão os casamentos e batizados de natureza familiar que sejam marcados a partir de hoje. E, mesmo assim, recomenda "o recato necessário" aos convidados para conter a pandemia.