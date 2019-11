Catarina Martins defende que as propostas de política fiscal são essenciais para uma economia mais justa. Numa altura em que as associações patronais se preocupam com os custos derivados do aumento dos salários e apontam para a importância de um alívio do IVA da energia, a líder do Bloco de Esquerda refere que, este deve ser para todos e não apenas para as empresas.

Em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, Catarina Martins afirma partilhar a ideia de que se paga de mais pela energia em Portugal e fez saber que vai continuar a pressionar o Executivo de António Costa para que se avance com a redução do IVA da energia para a taxa mínima.

“Temos dito que é preciso avançar com aquelas medidas que saíram da comissão de inquérito – lembro que o PS aprovou o relatório da comissão de inquérito que tem uma série de medidas para acabar com as rendas excessivas da energia -, esse caminho deve ser feito e nós não o trocamos por nenhum outro e vamos propô-lo”.

Contudo, acrescenta que “é também verdade que a nível fiscal se pode aliviar os custos da energia através do IVA. O IVA está na taxa máxima, a energia é um bem essencial que deve ir para a taxa mínima, mas não só para as empresas. Deve ir para a taxa mínima para toda a gente”.

A líder bloquista destaca o impacto que esta medida – a redução do IVA da energia para a taxa mínima de 6% que chegou a ser negociada na legislatura anterior – teria “em toda a gente que vive neste país”, numa forma também de impulsionar a economia “porque quanto menos se pagar pela luz ou pelo gás, mais fica de salário e de pensão”.