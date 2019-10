Ana Catarina Mendes: “Grande vitória do PS, derrota histórica da direita”

Reportagem após terminar o ato eleitoral de hoje, na sede de campanha do Partido Socialista Português (PS) no hotel Altis em Lisboa. As eleições legislativas de 2019 levaram milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo. Festa no PS - Ana Catarina Mendes (Gerardo Santos / Global Imagens