Ana Catarina Mendes: “Grande vitória do PS, derrota histórica da direita”

Depois de uma “grande maioria do PS”, a garantia de que o PS “se empenhará em criar uma solução de quatro anos de estabilidade política”. As palavras são de Ana Catarina Mendes, na primeira reação da noite às projeções destas legislativas.

“Foi uma claríssima vitória do PS e de clara vontade de continuar com um governo liderado pelo PS”, afirmou a número 2 do PS. “Os portugueses votaram pela estabilidade governativa e o PS está empenhado em que os próximos quatro anos sejam de estabilidade política e social e de progresso para o país”, reagiu.

Ana Catarina Mendes fez então questão de “assinalar mais um dado”: “a derrota histórica do conjunto PSD/CDS. É uma derrota histórica da direita que confirma que os portugueses quiseram dar mais força ao PS e um novo governo liderado pelo PS”.

O dirigente socialista Pedro Nuno Santos, que foi um dos arquitetos da “geringonça” afirmou esta noite que “os últimos quatro anos foram ótimos, os próximos quatro vão ser ainda melhores”, prometendo que “vamos ter mais bons quatro anos”.