Católica eleita melhor universidade em Portugal pela Times Higher Education

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) é a primeira escola portuguesa a surgir no ranking mundial da publicação Times Higher Education – World University Rankings 2020 – no escalão entre o lugar 351 e 400, tendo subido 300 posições face à edição anterior (quando estava no escalão 601 – 800). A avaliação do Times Higher Education atribui à Católica uma avaliação geral entre 42.4 e 44.4 pontos.

A reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, destaca em comunicado: “Este resultado demonstra a competitividade da estratégia de I&D da Universidade Católica e também o valor do sistema cientifico nacional. Sobretudo trata-se do reconhecimento do trabalho notável da comunidade académica da UCP.”

Outras 12 universidades nacionais também integram o ranking, todas instituições públicas, seguindo-se assim a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Coimbra, o ISCTE, a Universidade do Minho, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Pelo quarto ano consecutivo, a conceituada Universidade de Oxford (Reino Unido) lidera o ranking, ocupando o primeiro lugar, em segundo surge o California Institute of Technology (dos EUA, que subiu três lugares este ano), e em terceiro vem a britânica Universidade de Cambridge. Seguem-se no top 10 a Universidade de Stanford, o Massachusetts Institute of Technology, a Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, a Universidade de Chicago (todas americanas) e o Imperial College London (do Reino Unido).

O Times Higher Education World University Rankings 2020 inclui quase 1400 universidades de 92 países, avaliadas de acordo com 13 indicadores de performance: ensino, investigação, transferência de conhecimento e projeção internacional. O ranking é auditado pela consultora PricewaterhouseCoopers.

Desde 2010, o Times Higher Education World University Rankings passou a ser realizado em parceria com a Thompson Reuters.