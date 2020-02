Católica firma parceria com centro fundado por Prémio Nobel da Paz

A Católica Lisbon School of Business & Economics firmou uma parceria com o Yunus Centre Dhaka, fundado pelo Prémio Nobel da Paz, Muhammad Yunus. O objetivo é a criação do Yunus Social Business Centre da Católica-Lisbon, que trabalha para encontrar soluções para problemas sociais e ambientais através da implementação do conceito de negócios sociais, de acordo com o comunicado enviado às redações.

Com esta parceria, a universidade portuguesa pretende desenvolver conhecimento, formação e projetos inovadores na área de negócios sociais e no trabalho para um modelo económico mais justo, inclusivo e orientado para o impacto. O cumprimento dessa missão passa pela realização de programas de capacitação em Social Business e inovação social para jovens no ensino secundário, alunos universitários, empreendedores e executivos, uma aceleradora de apoio ao desenvolvimento de novos negócios sociais que ajudem a resolver os desafios da sociedade Europeia e o desenvolvimento de parcerias para o impacto intersectoriais que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

Filipe Santos, Dean da Católica-Lisbon e responsável pela Cátedra em Empreendedorismo Social, explica em comunicado que “esta parceria com o Yunus Centre está alinhada com o sentido de propósito que perseguimos na nossa instituição, assente em três ideias essenciais: conhecimento; aprendizagem e impacto. As escolas de negócio têm a responsabilidade de promover conhecimento que se possa materializar em instrumentos positivos para o progresso da sociedade. A responsabilidade de treinar líderes éticos e responsáveis, capazes de fazer o melhor uso dos recursos e talentos que eles têm disponíveis e a responsabilidade de concentrar os seus ativos de conhecimento e talento humano nas questões que mais desafiam as empresas e a sociedade”.

O Yunus Social Business Centre da Católica-Lisbon vai ser lançado no primeiro semestre de 2020. Filipe Santos acrescenta que “esta parceria representa mais um passo no nosso compromisso de sermos um motor na persecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e na construção de uma Economia mais orientada para o impacto, trajeto que acelerámos o ano passado com o lançamento do Center for Responsible Business & Leadership”.