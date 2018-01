Católica Porto debate o sucesso dos vinhos portugueses no mundo

Porto Tónico é o mote do ciclo de conferências promovido pela Católica Porto, a partir de 11 de janeiro, que pretende celebrar os 50 anos da Universidade Católica Portuguesa promovendo um conjunto de conversas sobre temas que marcam a atualidade. O primeiro encontro é dedicado ao sucesso dos vinhos portugueses no panorama internacional.

Moderada por Tim Hogg, investigador da Escola Superior de Biotecnologia da Católica Porto e diretor executivo da Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho, a conversa está agendada para as 18h30, no campus Foz da Católica Porto, e conta com a participação de António Graça (diretor de I&D da Sogrape Vinhos), Bento Amaral (diretor técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) e, ainda, Manuel Pinheiro (presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes). O sucesso e as recorrentes distinções conquistadas pelos vinhos portugueses em concursos internacionais são o tema central desta primeira sessão, explica a organização em comunicado.

O ciclo Porto Tónico integra, ainda, mais duas conferências: “Refugiados e o cânone artístico ocidental” – agendada para fevereiro de 2018 e que conta com a participação de Suzanne Cotter, diretora da Fundação de Serralves – e “The Future of Work: Os desafios da robótica e inteligência artificial”, que decorrerá em maio.