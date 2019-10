Católica promove pós-graduação em Práticas Artísticas e Inclusão Social

A Escola de Pós-Graduação e Formação Avançada da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa realiza a 3ª edição da pós-graduação em Práticas Artísticas e Inclusão Social.

O curso é realizado em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e visa, “acima de tudo, desenvolver competências específicas para o desenho, desenvolvimento e administração de projetos de intervenção social pela arte como forma de inclusão social de grupos e comunidades”, nota Ana Oliveira, coordenadora da pós-graduação.

Com início marcado para 15 de novembro – tem a duração de 114 horas e as aulas acontecem às sextas-feiras e aos sábados -, o curso destina-se a profissionais da área social, como assistentes sociais, animadores socioculturais, professores ou educadores, profissionais das ciências sociais e humanas e outros profissionais artísticos. As candidaturas ainda estão abertas.