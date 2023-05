Catroga fica para a posteridade com Átrio no ISEG

Eduardo Catroga no Átrio com o seu nome. © ISEG

Eduardo Catroga, professor catedrático do ISEG - Lisbon School of Economics & Management, escola onde se formou, antigo ministro das Finanças do último governo de Cavaco Silva e administrador de alguns dos maiores grupos empresarias portugueses, foi esta terça-feira, 23 de maio, homenageado na sua alma mater. A entrada do histórico edifício da Rua do Quelhas n.º 6 é agora designado "Átrio Eduardo Catroga".

A data escolhida não foi aleatória: do dia 23 de maio marcou o 111º Aniversário da fundação do ISEG, que na altura se chamava mais singelamente Instituto Superior do Comércio. Ao longo de todo o dia, mesmo com as fortes chuvadas e granizo que estragaram um pouco o programa das festas previsto, foram realizadas várias iniciativas para assinalar a data.

Na placa que foi então descerrada pelo preidente do ISEG, João Duque, e que rende homenagem a um dos seus mais ilujstres e ativos alumnus, pode ler-se "Fundador e sócio nº 1 da Associa de Antigos Alunos" (AAA). De facto, o ativismo de Eduardo Catroga no seio do ISEG, onde foi professor-assistente entre 1967-1974 e depois catedrático a partir de 1991, foi muitíssimo dinâmico. Não apenas esteve na origem da criação da AAA em 1991 e foi o seu primeiro presidente, como foi o criador da Fundação Económicas,que atribui bolsas de estudo aos 10 melhores alunos admitidos nos cursos de licenciatura do ISEG, instituição a que também presidiu; e foi ainda o impulsionador do IDEFE - Instituto para o Desenvolvimento e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais do ISEG, para a formação de executivos e as pós-graduações.

Atualmente preside à Comissão das Comemorações dos 111 anos do ISEG e é presidente do Harvard Club de Portugal, de que foi um dos fundadores.

No recém-inaugurado Átrio Eduardo Catroga "vai nascer em breve o Espaço-M​​​emória para contar a história do ISEG de forma virtual e física, quase à imagem de uma museu, mas olhar para o futuro", como explicou ao DN Ana Rita Santos, coordenadora do AAA.

João Duque, presidente do ISEG; e Eduardo Catroga.

Ao longo da sua carreira foi galardoado com vários prémios para além dos académicos. Assim, recebeu em 2006, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, uma das mais importantes condecorações da República Portuguesa pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva; no mesmo ano, recebeu o Prémio de Carreira da Ordem dos Economistas na área de Gestão Empresarial e a distinção de "Antigo Aluno do Ano" da sua faculdade.