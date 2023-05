Cavaco: "Governo PS pôs o país na trajetória de empobrecimento"

DN 20 Maio, 2023 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Cavaco Silva encerrou este sábado o encontro nacional dos autarcas social-democratas, em Lisboa, num discurso onde deixou recados ao Governo e disse estar preocupado com o futuro do País.

"Estou seriamente preocupado com a governação PS", disse a abrir o antigo PR.

"Luís Montenegro tem identificado bem o adversário político do PSD, é o PS e o seu Governo. Foi o PS e o seu Governo que colocaram o País na trajetória de empobrecimento e da profunda degradação da situação política nacional. É no governo socialista que o PSD deve centrar a sua atuação, não deve dispersar energias com outros partidos, nem responder às provocações que deles possam vir. O PSD é inequivocamente a única verdadeira alternativa ao governo PS", acrescentou.

"A situação de salários baixos e de pensões de reforma que não permitem uma vida digna, o empobrecimento da classe média, a má qualidade dos serviços públicos, com a educação, a saúde e justiça, são o resultado das políticas erradas do Governo, da sua desarticulação e desnorte, da falta de rumo e visão estratégica. São os resultados de um primeiro-ministro que perdeu a autoridade, que não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui", prosseguiu.

"O PSD tem vindo a apresentar alternativas à política do Governo e a defender causas que permitem subverter o declínio económico e social em que o país se encontra para melhorar a vida dos portugueses. É totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao governo socialista", atirou