Caves de vinho do Porto batem novo recorde de visitantes

As caves de vinho do Porto certificadas receberam em 2019 um número recorde de visitantes, que superaram os 1,3 milhões e aumentaram 8,8% face ao ano anterior, anunciou esta sexta-feira a Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP).

Em comunicado, a AEVP nota que o novo recorde de 1.376.243 visitantes atingido no ano passado traduz ainda um aumento de 6,1% face a 2017, que até agora detinha o registo de melhor ano de sempre.

Segundo os dados avançados pela associação, em 2019 os visitantes espanhóis ultrapassaram os franceses e passaram a liderar o ‘ranking’ de visitas às caves de vinho do Porto, com perto de 192 mil turistas, correspondentes a um peso de 13,94% e a um aumento de 20,0% relativamente ao ano anterior.

Seguiram-se os franceses, com um peso de 13,55% e uma evolução homóloga de 2,8%, para um total de 186.483 mil visitantes, e os portugueses (175.758 visitantes), equivalentes a 12,77% do total e com uma subida de 32,6% face a 2018.

Os EUA, o Reino Unido e o Brasil completam o ‘top’ seis de mercados emissores de visitantes para as caves de vinho do Porto, com quotas de 8,81%, 8,55% e 8,43% do total, respetivamente.

Em termos de evolução homóloga, os visitantes dos EUA lideraram, com um aumento homólogo de 33,0% dos visitantes em 2019, seguidos dos portugueses.