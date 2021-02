Caves de Vinho do Porto com menos 81,8% de visitantes em 2020

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Em 2020, as caves situadas na marginal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, registaram 250 mil visitantes, depois de em 2019 terem tido 1,37 milhões, adiantou nesta sexta-feira a associação, em comunicado.

No topo dos visitantes estão os portugueses (46.704), os espanhóis (44.536) e os franceses (37.151).

Seguem-se os brasileiros (15.042), os britânicos (14.503) e os alemães (14.130).

No fundo da tabela estão os turistas vindos do Japão, Rússia e Canadá.

Em 2019, as Caves de Vinho do Porto tinham conseguido um novo recorde de visitantes com 1,37 milhões, um aumento de 8,8% face a 2018 e de 6,1% em relação a 2017 que, até à data, tinha sido o maior de sempre, referiu a AEVP.