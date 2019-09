CBRE tem 30 mil euros para startups que revolucionem o imobiliário

Depois de no ano passado ter premiado duas empresas espanholas, o Proptech Challenge está de volta para uma terceira edição. A CBRE continua à procura das startups com as melhores ideias para revolucionar o setor imobiliário.

Este ano, a Portugal, Espanha, Reino Unido e Irlanda, juntam-se ao concurso a Alemanha e Itália. As inscrições arrancam a 07 de outubro e encerram a 11 de novembro.

Na edição passada o concurso contou com 21 participantes portugueses, sendo que no total houve 180 candidaturas. O Diretor Geral da CBRE em Portugal, Francisco Horta e Costa, afirma estar “confiante” em ver esse número crescer este ano, apesar de o desafio estar mais renhido, por causa do aumento de países na disputa.

“De facto vai ser mais difícil ganhar, mas o interessante é que temos estado a trabalhar, cá em Portugal, com empresas que concorreram e não ganharam. Achámos que essas startups tinham projetos interessantes e algo que complementava a nossa atividade. Ou seja, não é obrigatório ganhar para se evidenciar junto da CBRE”, sublinha o responsável ao Dinheiro Vivo.

Na edição do ano passado, exemplifica, uma empresa portuguesa apresentou um modelo automático de avaliação imobiliária. Não levou o prémio para casa mas ganhou uma parceria com a consultora.

Com o Proptech Challenge, a CBRE pretende “estar na linha da frente da tecnologia desenvolvida para o setor”, pelo que Francisco Horta e Costa espera ver, à semelhança das edições anteriores, projetos que se proponham “resolver os problemas das cidades e a tudo o que esteja ligado à sustentabilidade e à mobilidade”.

Aos vencedores é oferecida a oportunidade de participar num programa de aceleração de startups e num roadshow pelos seis países da iniciativa. O Proptech Challenge premeia com 20 mil euros a melhor startup a concurso, estando ainda em jogo um prémio de 10 mil euros para a ideia mais disruptiva.