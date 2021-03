CCP aplaude promulgação de diplomas que reforçam apoios

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. © Paulo Sranger/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) considerou esta segunda-feira positiva a promulgação pelo Presidente da República de três diplomas aprovados pelo parlamento que reforçam os apoios criados pelo Governo no âmbito da covid-19.

"Consideramos positiva a decisão de promulgação de vários diplomas, em especial, do Decreto da Assembleia da República que procede à alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, na medida em que alarga o âmbito quer do apoio extraordinário à redução da atividade económica, quer do Programa Apoiar + Simples a um maior número de empresas", afirma o presidente da CCO, João Vieira Lopes, numa nota enviada à Lusa.

O presidente da CCP sublinha que a confederação "sempre tem defendido a necessidade de reforço dos apoios a um conjunto de empresários, os quais, por uma razão ou outra, têm vindo a ficar fora de várias medidas de apoio".

"Muito em particular, a CCP tem defendido que, mesmo os empresários ou gerentes sem trabalhadores não devem ser marginalizados, até porque em última instância está em causa o seu próprio posto de trabalho", refere Vieira Lopes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou no domingo três diplomas aprovados pelo parlamento de reforço de apoios no âmbito da pandemia por considerar que não existe uma violação indiscutível da Constituição e as medidas são urgentes.

"Em suma, para o Presidente da República, é visível o sinal político dado pelas medidas em causa, e não se justifica o juízo de inconstitucionalidade dessas medidas", justifica.

Uma nota divulgada hoje no site da Internet refere que "Presidente da República promulga medidas de apoio social urgentes".

Em causa estão três diplomas: um alarga o universo e o âmbito dos apoios sociais previstos para trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual; outro aumenta os apoios para os pais em teletrabalho; e um terceiro estende o âmbito das medidas excecionais para os profissionais de saúde no âmbito da pandemia também à recuperação dos cuidados primários e hospitalares não relacionados com a covid-19.

"Neste caso, como noutros, no mandato anterior, há uma interpretação conforme à Constituição. A interpretação que justifica a promulgação dos presentes três diplomas é simples e é conforme à Constituição: os diplomas podem ser aplicados, na medida em que respeitem os limites resultantes do Orçamento do Estado vigente", defende.

Os três diplomas do parlamento - todos com origem em apreciações parlamentares de decretos do Governo - foram aprovados em 03 de março, com o PS a votar isolado contra o dos apoios sociais e o da saúde e a abster-se no das famílias (juntamente com Iniciativa Liberal, neste diploma).