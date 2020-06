CCP defende reforma do código laboral em 2021 por causa do teletrabalho

Alguns grandes grupos portugueses registaram lucros em 2019 e distribuíram dividendos, mas também estão a despedir. É um sinal adequado a dar à economia em criar mais desemprego, mais redução de rendimento num país que se está a preparar para a retoma?

Os dividendos que as companhias distribuíram referem-se à atividade do ano passado, portanto, agora, esta discussão em torno dos lucros e dos dividendos em nossa opinião está um bocado mal equacionada porque os lucros e os dividendos são rácios em função do capital e da remuneração do capital. Por vezes, uma empresa fazer uma grande distribuição de um volume muito grande não significa que esteja a fazer uma distribuição perdulária em termos do rácio de capital. Se os governos quiserem introduzir algumas limitações tem mais sentido isso ser feito em função da percentagem da distribuição do resultado sobre o volume de capital do que propriamente pelo valor absoluto. Isso é mais uma postura ideológica e política.

Estava a relacionar com a questão dos despedimentos. Ou seja, empresas que fizeram distribuição de lucros – mesmo não perdulária – mas agora estão a despedir. Acha que não há aqui uma relação que deve ser questionada?

Ninguém despede por gosto, nem as grandes nem as pequenas empresas. As empresas que fazem despedimentos é em função da estimativa da evolução do negócio e é uma inevitabilidade. É natural que em função da expectativas de evolução do negócio as empresas façam ajustamento no quadro de pessoal. Tem é de se criar uma almofada em termos de incentivo ao emprego que permita ultrapassar essa situação. Mas impedir empresas de fazer despedimento é uma postura meramente ideológica.

Temos visto os números do desemprego a evoluírem muito rapidamente. Mas, pelo menos até final de março houve aumento no recurso ao trabalho temporário. Isto tem que ver com setores que durante o estado de emergência viram a atividade a aumentar, como a distribuição e o setor alimentar, ou é indicador de que perante um quadro de incerteza as empresas estarão mais disponíveis para recrutar temporariamente do que de formas mais permanentes?

São as duas. Em termos de incerteza as empresas recorrem mais a contratos a prazo e a trabalho temporário. É um bocado inevitável. Tendo em conta a volatilidade de muitos mercados as empresas não se arriscam a aumentar os quadros de pessoal de uma forma fixa sem pensar duas vezes qual é a evolução previsível. Isso é, digamos, uma situação, na nossa opinião, expectável.

Acha que esta crise vai aumentar estruturalmente a precariedade laboral?

Os modelos de trabalho da nova economia são bastante mais flexíveis e portanto aquela visão do emprego fixo para vida penso que não vai existir com a dimensão que havia antigamente. O que tem de haver é mecanismos de suporte social para essas situações. Hoje em dia a evolução da economia é muito mais volátil e rápida. A duração média das empresas também é muito menor – em Portugal é de quatro, cinco anos. Preocupar-me-ia mais com a questão de tentar ver como é que se aumenta a produtividade e se pagam melhores salários do que com essa precariedade que é inevitável.

Vamos imaginar um cenário em que não há uma segunda vaga de pandemia. O facto de haver mais desemprego e de o rendimento ser mais baixo em resultado desta crise não vai criar uma segunda vaga de dificuldades em empresas que dependem do mercado interno?

Se os rendimentos baixarem, o consumo baixa. Isso é um risco bastante grande. Portugal, que depende em 70% das exportações para o mercado europeu, está muito dependente de mercados da Europa que também se estão a retrair. Este é um tipo de crise diferente de todas as outras que Portugal teve, que tiveram que ver com o endividamento. A Europa ou tenta recuperar em conjunto ou então o próprio modelo europeu pode sofrer uma desagregação.

O teletrabalho veio introduzir uma grande mudança de paradigma nas formas de trabalhar, mas no Código do Trabalho o teletrabalho é outra coisa diferente do que estamos a viver hoje. Vale a pena ter o debate para modernizar o código à luz desta nova realidade laboral? A confederação vai tomar alguma iniciativa nesse sentido?

Este ano não. Para 2021, começamos a estudar as questões. Neste momento há uma vantagem: em vez de se estarem a fazer modificações teóricas no Código do Trabalho antes de as coisas acontecerem, já se podem fazer com base numa experiência concreta. É uma área sobre a qual começamos a refletir, uma área marginal. Mesmo em termos da rentabilidade das empresas, merece que se faça uma reflexão sobre o impacto na produtividade. Estamos convencidos de que vai haver futuramente um mix entre o presencial e o teletrabalho em vários setores.

A discussão de um acordo para aumento de rendimento ficou suspensa desde que apareceu a covid-19. Parece-lhe que é um assunto que pode voltar a ser discutido? Se sim, em que horizonte e com que disponibilidade por parte da CCP?

A CCP está sempre disposta a discutir dentro dos equilíbrios necessários. O comércio e os serviços ao consumidor são setores claramente interessados no aumento dos rendimentos das pessoas. É evidente que os serviços às empresas já são bastante mais complexos na sua abordagem desse tema. Mas é muito arriscado estarmos a marcar prazos para recomeçar essa discussão sem percebermos como é que vai ser o amortecimento desta crise e o nível de recuperação.