CCP diz que OE2023 "dá com uma mão e tira com a outra"

A Confederação do Comércio Português (CCP) criticou esta quarta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) por tratar as empresas como "serviços cobradores de impostos" e seguir o princípio de "dar com uma mão e tirar com a outra", segundo um comunicado enviado às redações.

"As empresas são tratadas como 'serviços cobradores de impostos', fazendo o papel que competiria ao Estado, na medida em que passam a ter de comunicar aos trabalhadores a taxa efetiva de retenção na fonte e adaptar os sistemas de processamento de salários para reduzir, em casos específicos, a retenção na fonte aplicável", apontou a confederação, em comunicado.

A CCP considera a retenção na fonte "excessiva" e defende que "devia ser o governo a ajustar as tabelas de retenção na fonte e não obrigar as empresas, para casos muito específicos, a restringir a arrecadação do imposto, papel que deveria caber ao Estado", refere no documento.

As medidas da proposta de Orçamento do Estado (OE), segundo a CCP, são insuficientes. No que se refere ao regime aplicável às empresas, a proposta de OE, segundo a confederação patronal, "parece seguir o princípio de dar com uma mão e tirar com a outra". Exemplo disso é o facto de o OE2023 permitir a dedução dos prejuízos fiscais, sem qualquer limite temporal, mas, em contrapartida, limitar a 65% o teto até ao qual podem ser deduzidos os prejuízos.

De igual modo, a majoração em 20% dos gastos referentes a consumos de eletricidade e gás natural na parte em que excedam os do período de tributação anterior, já aplicável a 2022, não são suficientes para responder aos aumentos dos custos com a energia.

"Também inadmissível, porque impraticável, a alteração ao Código Contributivo que obriga a comunicar a admissão de trabalhadores nos 15 dias anteriores ao início da produção de efeitos do contrato de trabalho, quando até agora eram 24 horas", destaca no comunicado.

O governo entregou esta segunda-feira na Assembleia da República a proposta de OE2023, que prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB).

A proposta projeta uma redução do peso da dívida pública de 115% do PIB para 110,8% em 2023 e uma desaceleração da inflação de 7,4% em 2022 para 4% no próximo ano.

O documento será debatido na generalidade no Parlamento a 26 e 27 deste mês. A votação final global está marcada para 25 de novembro.