CCP falta à cerimónia da assinatura do acordo de rendimentos em protesto com o governo

O aperto de mão entre o governo, os patrões e os sindicatos foi finalmente dado ao final do dia de ontem mas isso não significa que a versão do Acordo de Médio Prazo sobre Melhoria dos Rendimentos e Competitividade, apresentado pelo governo, tenha reunido consenso. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) deu luz verde ao documento mas diz-se desagradada com o processo negocial, motivo pelo qual não estará presente esta tarde na apresentação pública do acordo pelo primeiro-ministro, António Costa, que decorrerá no Palácio da Foz, em Lisboa.

"A CCP assinou o acordo mas, em manifestação do seu desagrado pela condução do processo, não considera dever estar presente em cerimónias públicas. As negociações arrastaram-se durante meses, tendo apenas em cima da mesa propostas vagas e inegociáveis, culminando nos últimos dias numa negociação apressada, não compaginável com decisões serenas e bem fundamentadas", acusou a CCP num comunicado enviado às redações este domingo.

A confederação liderada por João Vieira Lopes reconhece "as medidas positivas" acordadas e elogia a inclusão da agenda para a competitividade do comércio e serviços, embora considere que carece "de um muito maior aprofundamento", defende.



Ainda assim, a CCP acredita que as medidas são "insuficientes", nomeadamente no capítulo da fiscalidade. "As matérias relativas ao IRC e às tributações autónomas, o incentivo ao abate de viaturas e a ausência de apoios às renovações de frotas nos transportes. As soluções para o fundo de compensação do trabalho carecem ainda de um adequado aprofundamento", enumera.

Já no capítulo do salário mínimo nacional, que irá subir para 760 euros, a confederação considera ser "difícil de aplicar em muitos setores, em particular nas micro e PME" e alerta que "não está expresso no acordo nenhuma medida de apoio às empresas".

"Quanto à meta dos aumentos salariais em geral, os contratos coletivos não são conduzidos pela CCP massim pelas associações. Será de esperar que as metas se concretizem se as empresas considerarem suficientes as medidas e se o contexto económico permitir a atualização de salários", conclui.